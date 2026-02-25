Prima pagină » Știri politice » AUR a depus proiectul legislativ pentru alegerea primarilor şi preşedinţilor de Consilii Judeţene în două tururi

Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) a depus în Parlament iniţiativa legislativă care introduce sistemul de vot în două tururi pentru alegerea primarilor şi a preşedinţilor de Consilii Judeţene.

„Iniţiativa legislativă propune modificarea Legii nr. 115/2015, astfel încât primarii şi preşedinţii de Consilii Judeţene să fie aleşi printr-un sistem majoritar în două tururi, cu organizarea celui de-al doilea tur la două săptămâni de la primul, în situaţia în care niciun candidat nu obţine majoritatea voturilor valabil exprimate de alegători”, arată AUR într-un comunicat oficial.

Potrivit inițiatorilor, actuala procedură de vot pentru alegerile locale „și-a arătat limitele în ceea ce privește capacitatea acelor aleși de a genera o dezvoltare locală în strânsă legătură cu interesele cetățenilor”, se arată în expunerea de motive.

AUR precizează că scrutinul în două tururi pentru alegerile locale nu reprezintă o noutate în politica românească, întrucât acest sistem a funcţionat până în anul 2012.

Actualul sistem de vot pentru alegerea autorităților administrației publice locale, caracterizat prin „scurtarea campaniei electorale, diminuarea calității dezbaterii între candidați și comportamentul de vot pragmatic, perpetuează o cultură politică ce oferă competențe exclusive politicienilor în ceea ce privește formularea priorităților de politici publice locale, chiar înainte de a fi aleși și în ciuda legitimității lor scăzute”, se mai arată în expunerea de motive.

Potrivit expunerii de motive, revenirea la sistemul în două tururi va contribui la creșterea reprezentativității și legitimității celor mai importanți aleși locali, șanse egale în procesul electoral pentru partide noi, partide mici și candidați independenți, creșterea pluralismului politic și sporirea șanselor de atingere a unui consens în comunitate în ceea ce privește soluțiile de politici publice propuse în campania electorală.

