25 feb. 2026, 17:28, Actualitate
Aglomerația infernală de la stația Piața Unirii 2, de la orele dimineții, de pe Magistrala 2, ar fi fentată de unii călători printr-o metodă inedită. Soluția găsită de unii corporatiști, considerată o adevărată „șmecherie”, a fost semnalată pe rețelele de socializare.

„V-ați întrebat de ce peronul de la Tineretului a început să arate în fiecare dimineață ca la Piața Unirii? Imaginea aceasta surprinde realitatea de azi, dar și o tendință pe care am remarcat-o la orele de vârf. Se pare că mulți călători care ajung la Unirii 2 și văd „revoluția” de pe peron – unde trebuie să aștepți și 3-4 metrouri ca să reușești să pui un picior în vagon – au adoptat o strategie surprinzătoare. În loc să forțeze intrarea spre Pipera, mulți aleg să urce în metroul spre Tineretului, coboară aici pe peron, iar apoi iau primul tren înapoi spre Unirii/Universitate. De ce? Pentru că astfel își asigură un loc în interiorul vagonului și scapă de stresul de a fi striviți la Unirii 2”, se arată în postarea de pe grupul Cartierul&Parcul Tineretului.

Piața Unirii 2 se găsește pe cea mai aglomerată Magistrală

Magistrala 2 are 15 stații:

  • Pipera
  • Aurel Vlaicu
  • Aviatorilor
  • Piața Victoriei
  • Piața Romană
  • Universitate
  • Piața Unirii 2
  • Tineretului
  • Eroii Revoluției
  • Constantin Brâncoveanu
  • Piața Sudului
  • Apărătorii Patriei
  • Dimitrie Leonida
  • Berceni
  • Tudor Arghezi

Magistra 2, Pipera – Tudor Arghezi, denumită și „Magistrala Corporatiștilor”, este cea mai aglomerată rută de metrou din București.

Zilnic, pe această Magistrală circulă aproximativ 200 de mii de călători, potrivit informațiilor Metrorex.

Linia 2 de metrou, cunoscută ca „Magistrala corporatiștilor”, a fost dată în folosință în 1986, iar de atunci nu s-au mai făcut investiții pe această rută.

M2 are însă nevoie de reparații capitale.

Cât de degradate sunt traversele și buloanele care prind șinele

Gândul a publicat imagini în premieră de pe Magistrala 2, Pipera – Berceni – Tudor Arghezi. Timpul și umiditatea, la pachet cu lipsa investițiilor de pe această rută de metrou, au făcut ca materialul rulant să se degradeze foarte mult. Magistrala 2 este cea mai aglomerată linie de metrou.

Sunt traverse pe Magistrala 2 de metrou extrem de degradate și ruginite. La fel se prezintă și buloanele care prind șinele pe traverse. Asta se poate observa din imaginile publicate în exclusivitate de Gândul.

