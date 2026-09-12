Singura zodie pe care te poți baza la greu. Își respectă mereu promisiunile.

Singura zodie pe care te poți baza la greu

Nativul Capricorn este cel pe care îl suni când ai o problemă serioasă, relevă horoscopul stiripesurse.ro.

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Capricornul nu este cel mai sentimental semn zodiacal, dar compenseaza prin maxima seriozitate.

Atunci când promite ceva, Capricornul tratează promisiunea aproape ca pe o responsabilitate.

Este genul de om care apare la ora stabilită și își respectă toate angajamentele.

Nu lasă lucrurile neterminate, în nicio situație. Într-o situație de criză, Capricornul poate părea mai rece și calculat decât Racul sau Peștii, dar este semn că se concentrează rapid pe ceea ce are de făcut.

Capricornul nu îți va spune mereu ceea ce vrei să auzi, reprodus fidel, ci va rămâne lângă tine când dai de greu.

Capricornul este responsabil și consecvent. Punctul lui forte este seriozitatea. O să apară mereu în viața ta, când ai nevoie de cineva pe care te poți baza cu adevărat.

Sursa foto: Envato