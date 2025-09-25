Prima pagină » HOROSCOP » ZODIILE care descoperă dragostea adevărată, după 29 septembrie 2025. Nativii respectivi vor avea parte de tot ce şi-au dorit

ZODIILE care descoperă dragostea adevărată, după 29 septembrie 2025. Nativii respectivi vor avea parte de tot ce şi-au dorit

25 sept. 2025, 21:36, HOROSCOP
ZODIILE care descoperă dragostea adevărată, după 29 septembrie 2025. Nativii respectivi vor avea parte de tot ce şi-au dorit
FOTO - Caracter ilustrativ

Astrele aduc schimbări importante pe plan sentimental, pentru anumite zodii, în ultima parte a acestei lunii. Este un moment favorabil pentru începerea unor povești de dragoste frumoase, dar și pentru consolidarea relațiilor deja existente.

Energia zilei de 29 septembrie se remarcă printr-o deschidere emoțională, reconciliere și atragerea unor persoane care pot transforma radical viața celor care vor să iubească din nou, scrie Playtech.

Universul le răspunde, astfel, dorințelor celor care au așteptat până acum ocazia de a întâlni sufletul pereche. Se prefigureză începutul unui drum plin de armonie, alături de cineva special.

Taur

Pentru Tauri, ziua de 29 septembrie vine cu o energie puternică în plan emoțional. Acesta este momentul în care acești nativi pot înțelege că stabilitatea pe care au căutat-o se află la îndemâna lor, iar dragostea adevărată apare sub forma unei persoane care le oferă siguranță, tandrețe și loialitate. Cei singuri pot cunoaște pe cineva cu care vor simți o conexiune autentică, iar cei aflați deja într-o relație vor observa că partenerul le demonstrează prin gesturi clare că sentimentele lor sunt reale.

Rac

Racii intră într-o etapă de împlinire sufletească, iar ziua de 29 septembrie le aduce șansa de a înțelege ce înseamnă dragostea pură, fără compromisuri. Cei singuri ar putea să întâlnească o persoană care le va aduce liniștea și afecțiunea mult dorită. În cuplu, momentele petrecute cu partenerul vor căpăta o profunzime aparte, iar relația se va întări. Este perioada în care acești nativi descoperă că iubirea adevărată înseamnă și echilibru emoțional.

Fecioară

Pentru Fecioare, zziua de 29 septembrie deschide ușa către o relație sinceră și curată. Acești nativi se vor lăsa purtați de sentimente, după o perioadă plină de incertitudini și analize. Universul le oferă ocazia de a trăi dragostea așa cum și-au imaginat-o dintotdeauna, adică una stabilă, plină de încredere și respect reciproc. Mai mult, cineva special poate apărea în viața lor exact atunci când nu se așteaptă.

Scorpion

Scorpionii vor avea parte de o revelație în dragoste, iar ziua de 29 septembrie le va aduce ocazia de a cunoaște o persoană care le va schimba perspectiva asupra relațiilor. Mai mult, acești nativi vor descoperi ce înseamnă pasiunea dublată de încredere și sprijin real, iar pentru cei care au deja un partener, ziua este favorabilă pentru consolidarea legăturii și pentru clarificarea unor aspecte care până acum erau sau păreau neînțelese.

Vărsător

Vărsătorii primesc șansa de a simți dragostea adevărată în toată complexitatea sa, iar ziua de 29 septembrie aduce emoții intense, exact ce își doreau acești nativi. Cei singuri ar putea începe o poveste frumoasă care să le aducă inspirație și bucurie, iar cei care sunt deja într-o relație vor avea parte de momente care să le demonstreze că au lângă ei persoana potrivită.

Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Halele Antrefrig arse erau asigurate pentru 12 milioane de euro. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Călin Georgescu, demascat de Nicușor Dan. Președintele, dezvăluiri după ședința CSAT: În spate au fost oameni cu bani
Evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Telescopul James Webb a observat „structuri întunecate” în atmosfera lui Saturn
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
22:42
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
EXTERNE UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
22:39
UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
POLITICĂ Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
22:33
Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
VIDEO Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
22:30
Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
VIDEO Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
22:11
Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
POLITICĂ De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte
22:05
De ce nu a mers Nicușor Dan la ONU: Am considerat că e mai important să fiu în țară/ M-am uitat pe niște legi/ Activitate de președinte