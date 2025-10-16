Care sunt zodiile care intră într-o „eră” a forței interioare și a lipsei de teamă, începând cu 16 octombrie. Li se schimbă viaţa total. Aceste zodii vor simți o forță interioară neașteptată, o claritate mentală și o dorință de a acționa fără teamă.

Leu

Leii sunt primii care intră în această perioadă de forță astrală. Energia Soarelui, guvernatorul lor, se amplifică, iar începând cu 16 octombrie, nativii vor străluci mai mult ca oricând. Tot ceea ce până acum părea blocat sau întârziat începe să se miște rapid în favoarea lor. În plan profesional, pot să apară oferte importante sau recunoaștere publică. În relații, Leii devin mai maturi și mai sinceri cu propriile nevoi.

Capricorn

Ziua de 16 octombrie înseamnă pentru Capricorni începutul unei perioade în care disciplina și ambiția lor dau roade. Saturn le oferă sprijin și stabilitate, iar universul le răsplătește forturile din ultimul an. Nativii intră într-un ciclu de creștere profesională, pot obține o promovare sau o colaborare valoroasă.

Scorpion

Scorpionii trec printr-o transformare profundă. Din data de 16 octombrie, Pluton, planeta regenerării, le deschide o nouă etapă de viață în care vor lăsa în urmă tot ce nu le mai aduce pace. Nativii se eliberează de oameni și situații care le consumă toată energia și încep să atragă fix ceea ce merită.

În plan sentimental, nativii pot trăi o iubire intensă, iar în carieră, ei devin curajoși și iau decizii care îi conduc către succes. Este o perioadă de reînnoire totală și o eră în care acești native devin stăpâni pe propriul destin.

Gemeni

Nativii din zodia Gemeni intră într-o etapă de claritate mentală și de idei genial. Energia lui Mercur le amplifică intuiția și creativitatea, iar din data de 16 octombrie pot să aibă parte de o serie de coincidențe norocoase. Este o perioadă bună pentru începerea unui proiect nou, pentru comunicare, pentru scris sau relansare profesională. În plan personal, Gemenii învață să se asculte pe ei înșiși mai mult. Mulți vor lua decizii curajoase legate de locuință, de carieră sau de relație.

Pești

Pentru Pești, începutul „erei puterii” aduce o perioadă de vindecare emoțională mare. După luni în care au simțit că se luptă cu valurile vieții, nativii primesc acum sprijinul de care aveau nevoie. Neptun și Jupiter le oferă inspirație și noroc, iar Peștii pot să–și recâștige încrederea și să atragă oameni care îi susțin. În carieră, nativii se pot bucura de oportunități neașteptate, mai ales de domenii artistice sau spirituale. Tot ce a fost confuz devine limpede, iar deciziile luate acum le-ar putea schimba complet destinul.

