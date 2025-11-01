Zodiile favorite până la final de an. Le așteaptă bani fără număr, succes la job și primă generoasă

Anul 2025 se apropie de final, iar vibrațiile cosmice ating apogeul. În lunile ce urmează, planetele se aliniază într-un dans magic al abundenței, iar stelele sclipesc pentru anumite zodii. Iată care sunt acestea!

Taur

Universul le aduce Taurilor oameni influenți care le deschid uși, iar banii vin din surse neașteptate. Nativii se bucură de stabilitate, siguranță și de sentimental că au fost, în sfârșit, răsplătiți pentru eforturile lor din ultimii ani.

Leu

Banii par să curgă, iar Leii își pot permite luxul pe care și-l doreau de mult. Zeii îi protejeazî de invidii și le oferă noroc la semnarea de contracte. Dragostea capătă strălucire, însă vedeta acestei perioade rămâne succesul financiar. Finalul de an îi găsește pe Lei învingători și recunoscători Universului.

Săgetător

Universul le trimite nativilor din zodia Săgetător inspirație și oameni potriviți care îi ajută să–ș transforme ideile în bani. Astfel, luna decembrie vine cu o primă substanțială sau chiar cu o ofertă de muncă din străinătate. Zeii le deschid drumuri noi și îi învață să creadă în destin. Ei încheie anul cu inima plină și cu buzunarul plin.

Autorul recomandă:

ZODIILE care au parte numai de surprize, la finalul toamnei. Nativii vor fi suprinși să vadă că toate dorințele se transformă în realitate

Horoscop 1 noiembrie 2025. SCORPIONII pun totul în ordine

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”