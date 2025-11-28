Prima pagină » HOROSCOP » Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi

Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi

28 nov. 2025, 13:58, HOROSCOP
Zodiile favorizate, după ce Saturn a ieșit din retrogradare. Viața nativilor se schimbă radical, de azi
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Ieri, pe 27 noiembrie 2025, Saturn a ieșit din retrogradare. Planeta își reia mersul direct în Pești. Saturn este planeta lecțiilor dure, astfel că ultimele luni se prea poate să fi fost complicate pentru anumite zodii. Iată însă că lucrurile reintră pe făgașul normal.

Saturn este planeta karmei și a lecțiilor, iar în ultimele luni a fost retrograd în Pești. La data de 27 noiembrie 2025 și-a reluat direct și aduce o perioadă bună pentru zodii. De asemenea, unii nativi, însă, s-ar putea treacă prin schimbări majore în următoarea perioadă, însă vor ajunge la concluzia este spre binele lor.

Balanță

Se prea poate ca ultimele luni să se fi dovedit complicate pentru Balanțe. Unii dintre nativi poate s-au confruntat cu probleme de sănătate vechi nerezolvate, în vreme ce alții s-au simțit copleșiți. Saturn în retrograd a scos la iveală o latură mai puțin știută a Balanțelor, dar iată că lucrurile încep să revină la normal.

Astfel că, începând de azi, Balanțele se vor bucura de roadele muncii lor din ultimele luni. De asemenea, trebuie să nu uite echilibrul este cheia. Nativii sunt încurajați să își facă planuri mărețe pentru viitorul apropiat.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Capricorn

Zodia Capricorn este guvernată de Saturn, astfel se prea poate ca acești nativi fi resimțit cel mai multe efectele retrogradării. Astfel, retrogradarea lui Saturn în Pești a adus pentru Capricorn o perioadă în care poate au fost confuzi sau au simțit trebuie facă o schimbare însemnată în viețile lor. Nativii care și-au făcut planuri mari, însă nu le-au pus încă în aplicare, sunt încurajați o facă, în special după ce Saturn și-a reluat mersul direct.

Pești

Saturn a fost retrograd în Pești, astfel că acești nativi au avut parte de o perioadă nu tocmai favorabilă. Nativii au avut de învățat lecții importante în perioada în care Saturn a fost retrograd, dar în prezent sunt pregătiți pentru o altă etapă din viața lor.

Acum, ei vor facă lucrurile diferit, chiar și în ceea ce privește viața de familie și carieră. Se poate ca nativii ajungă la concluzia este mai bine încheie unele relații de prietenie sau de colaborare. Nativii devin mai înțelepți, după lecțiile aduse de Saturn retrograd în semnul lor.

