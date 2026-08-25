Miruță vrea să publice pe un site toate întârzierile trenurilor CFR. Cu ce alte măsuri mai vine ministrul

Călătorii ar urma să poată urmări, într-un singur loc, cât întârzie trenurile CFR și cât din aceste întârzieri sunt legate de starea infrastructurii. Radu Miruță, ministru interimar al Transporturilor și Apărării, anunță publicarea lunară a datelor, pe fiecare tren, magistrală și rețea, dar și un program de eliminare a restricțiilor de viteză, digitalizarea unor operațiuni și sancțiuni pentru cei responsabili de problemele repetate.

Măsura face parte din noua Scrisoare de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, pe care ministrul afirmă că a aprobat-o pentru mandatul 2027-2031.

Concret, minutele de întârziere provocate de infrastructură vor fi urmărite per tren și publicate pe fiecare magistrală, iar CFR va avea un program anual pentru eliminarea restricțiilor punctuale de viteză, cu efectul exprimat în minute de mers câștigate pe rute precum București-Constanța, București-Brașov și Cluj-Oradea.

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Schimbare de paradigmă în conducerea CFR SA

Miruță anunță o schimbare de paradigmă în conducerea CFR SA: viitorul Consiliu de Administrație va avea obiective măsurabile, termene clare și consecințe pentru neîndeplinirea lor. Scrisoarea de așteptări pentru mandatul 2027-2031 leagă performanța conducerii de întârzierile trenurilor, întreținerea infrastructurii, digitalizare, pierderile companiei și investiții.

„Am semnat ordinul de aprobare a Scrisorii de așteptări pentru viitorul Consiliu de Administrație al CFR SA, mandatul 2027-2031. Și nu vine singură: zilele acestea au fost aprobate și publicate în Monitorul Oficial Strategia feroviară și Contractul de activitate și performanță al CFR pentru 2026-2030. Trei piese ale aceluiași mecanism: Strategia spune unde mergem, Contractul spune ce își datorează reciproc statul și compania, iar Scrisoarea de așteptări spune ce livrează, personal, cei care conduc compania. Cu cifre”, transmite Miruță pe Facebook.

El susține că până acum, aceste scrisori erau formalități, selecția era politică, iar indicatorii se „îndeplineau” prin simpla prezență.

Minutele de întârziere se măsoară pentru fiecare tren și se publică lunar

Ministrul demis susține că noul consiliu al CFR va trebui să implementeze mai multe măsuri pentru a evalua atât serviciile oferite de compania de transport feroviar, cât și starea investițiilor.

Astfel, spune Miruță, călătorul devine indicator de performanță: minutele de întârziere din vina infrastructurii se măsoară per tren și se publică lunar, pe rețea și pe fiecare magistrală. În plus, se va face un program anual de eliminare a restricțiilor punctuale, „cu efectul exprimat public în minute de mers câștigate pe rute concrete: București-Constanța, București-Brașov, Cluj-Oradea”.

De asemenea, adaugă ministrul, „miliardele investite în modernizări nu mai au voie să fie lăsate de izbeliște, fără întreținere cu anii: pe magistralele București-Constanța și București-Arad, indisponibilitatea infrastructurii scade cu 8% pe an, iar bilanțul restricțiilor de viteză pe secțiunile modernizate trebuie să fie negativ – kilometrii de restricții eliminați cel puțin egali cu cei nou-apăruți”. Potrivit acestuia, minimum 30% din banii de întreținere merg, prin regulă scrisă, către protejarea acestor secțiuni.

„Cine întârzie plătește” și „dispare hârtia din circulație” la CFR

De asemenea, la CFR se va introduce principiul „cine întârzie plătește” – în ambele sensuri. Mai precis, se operaționalizează sistemul de performanță din lege, cu plăți efective între CFR și operatori pentru întârzierile imputabile fiecăruia. Gata cu datul vinei în cerc.

Ministrul menționează că ERTMS – sistemele de semnalizare de ultimă generație, plătite din bani europeni – intră efectiv în funcțiune, nu rămân instalate și nefolosite. Astfel, cel de pe ruta București Nord-Constanța autorizat până la finalul lui 2027, în exploatare comercială din prima jumătate a lui 2028 va avea un grad de utilizare de minimum 95% din 2028.

„Iar ce trebuia livrat înainte de instalarea noului consiliu se constată documentat la preluare – răspunderile nu se mai îngroapă între mandate”, adaugă Miruță.

Ministrul susține că dispare hârtia din circulație, iar ordinele de circulație vor fi transmise și confirmate electronic, cu trasabilitate.

„Și un inventar complet, în 12 luni, al regulilor interne care țin oameni în posturi pur observaționale acolo unde tehnologia face același lucru – fiecare regulă păstrată doar pe bază de analiză de risc, nu pentru că „așa se face de 50 de ani”. Siguranța rămâne intactă; se modernizează mijloacele prin care o asigură”, transmite oficialul.

„Pierderea companiei scade cu minimum 5% pe an”

Miruță cere ca pierderea companiei să scadă cu minimum 5% pe an – „și nu prin artificii”. Astfel, precizează el, rezultatul nu se punctează dacă vine din vânzări de active, din tăierea întreținerii sau din amânarea investițiilor. La fel, costul de mentenanță trebuie să scadă cu 2% pe an în termeni reali.

Alte măsuri anunțate la CFR: Constructorii sunt plătiți la timp și siguranță fără scuze

Ministrul cere plata la timp a constructorilor: plățile restante – plafonate și în scădere an de an, termenul mediu de plată – monitorizat public.

„🚉Stațiile intră în program multianual: peroane la standard, informare în timp real, accesibilitate reală pentru persoanele cu dizabilități.

📡 Datele de circulație și întârzierile – publicate în format deschis, prin interfață publică, în cel mult 18 luni: oricine va putea construi aplicații pentru călători.

🚛 Marfa primește, în premieră, o strategie a administratorului de infrastructură: timpi de tranzit măsurați pe coridoarele europene, trase competitive, ferestre de mentenanță care nu sufocă fluxurile comerciale, reactivarea liniilor industriale și a racordurilor – corelat cu Portul Constanța.

🌿 Siguranță fără scuze: 100% din punctele critice de vegetație care acoperă semnale și treceri la nivel – tratate anual, program de eliminare a punctelor periculoase pe durata mandatului.

👷 Și oamenii: pierderea de competențe tehnice e tratată ca o problemă la fel de gravă ca uzura șinei. Plan de succesiune pentru funcțiile critice, recrutare de tineri specialiști împreună cu universitățile tehnice, recalificare spre mentenanță și siguranță odată cu automatizarea.

⚖️ Remunerația variabilă se plătește DOAR peste 85% grad de realizare. Sub prag – zero. Fiecare proiect major primește un administrator-sponsor din consiliu, cu nume comunicat public. Obligațiile legale neîndeplinite la termen – justă cauză de revocare. Trimiterea în judecată pentru corupție – revocare. Cine nu performează – fără mandat nou”, mai transmite Miruță

Ministrul pune la dispoziția publicului Scrisoarea de așteptări, Strategia, CAP-ul și procedura de selecție pe Facebook.