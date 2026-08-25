Prima pagină » Actualitate » A murit Dolly Parton, la 80 de ani. Legenda muzicii country a cucerit lumea cu peste 160 de milioane de albume vândute

A murit Dolly Parton, la 80 de ani. Legenda muzicii country a cucerit lumea cu peste 160 de milioane de albume vândute

A murit Dolly Parton, la 80 de ani. Legenda muzicii country a cucerit lumea cu peste 160 de milioane de albume vândute
Galerie Foto 2
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Dolly Parton s-a stins din viață la vârsta de 80 ani. Decesul a fost anunțat marți, 25 august, de nepotul artistei, într-un videoclip publicat pe internet. Legenda muzicii country a cucerit lumea cu peste 160 de milioane de albume vândute și a avut o pasiune aparte față de lumea artistică. Ea relatase în urmă cu trei ani că, deși se afla la o vârstă înaintată, nu avea în plan să renunțe la scenă prea curând.

Dolly Parton, cântăreață, compozitoare și actriță americană, a murit la 80 de ani. Artista a avut o carieră întinsă pe mai multe decenii și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale muzicii country. Astăzi, nepotul ei a anunțat că artista s-a stins din viață. Cu doar patru zile înainte să survină decesul, Dolly Parton vorbise despre starea ei de sănătate, arată People.

Sondaj Gândul

Ești de acord ca Ilie Bolojan să deblocheze plățile pentru sportivii medaliați olimpic, așa cum i-a cerut David Popovici?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
A murit Carl Dean, soțul lui Dolly Parton

Dolly Parton

Cântăreața mărturisise, în cadrul unui interviu, că se confrunta cu probleme de sănătate cărora nu le acordase atenție. De asemenea, vorbise și despre proiectele pe care voia să le finalizeze. Artista pregătea deschiderea unui muzeu dedicat vieții sale la Nashville și lucra la proiecte legate de musicalul inspirat din propria poveste.

Decenii întregi de muzică și discografii

Dolly Parton s-a născut în 1946, în Tennessee, într-o familie numeroasă și modestă. A început să cânte și să scrie muzică încă din copilărie. După liceu, s-a mutat la Nashville pentru a-și construi cariera. A debutat cu prima discografie în 1967, cu albumul „Hello, I’m Dolly”. Parton a devenit ulterior una dintre marile artiste country. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You”.

Piesa „I Will Always Love You”, scrisă inițial de Dolly Parton după despărțirea profesională de Porter Wagoner, a devenit un succes mondial în versiunea interpretată de Whitney Houston pentru filmul „The Bodyguard”, în 1992. Parton a avut succes și în cinematografie. A jucat în filme precum „9 to 5”, „The Best Little Whorehouse in Texas”, „Rhinestone” și „Steel Magnolias”.

Dolly Parton a câștigat 11 premii Grammy, un Emmy și un Oscar onorific. A fost inclusă în cele mai importante galerii ale muzicii country și rock. Artista a vândut peste 160 de milioane de albume la nivel mondial, iar în ultimii ani și-a redus activitatea din cauza unor probleme de sănătate.

În anul 2025, soțul artistei, Carl Dean, a murit la vârsta de 82 de ani.

Sursă foto: Shutterstock, arhiva

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Valea Oltului, blocată după un accident grav. O dubă s-a ciocnit cu un camion, iar o persoană a murit
22:55
Valea Oltului, blocată după un accident grav. O dubă s-a ciocnit cu un camion, iar o persoană a murit
DECIZIE Miruță vrea să publice pe un site toate întârzierile trenurilor CFR. Cu ce alte măsuri mai vine ministrul
22:32
Miruță vrea să publice pe un site toate întârzierile trenurilor CFR. Cu ce alte măsuri mai vine ministrul
VIDEO Un iaht de peste un milion de euro ar fi fost furat de un român, în Spania. A fost prins după o urmărire spectaculoasă
22:23
Un iaht de peste un milion de euro ar fi fost furat de un român, în Spania. A fost prins după o urmărire spectaculoasă
FLASH NEWS Bolojan se victimizează și acuză persecuție politică după întrevederea cu șefa CCR
22:18
Bolojan se victimizează și acuză persecuție politică după întrevederea cu șefa CCR
ULTIMA ORĂ Petrişor Peiu confirmă dezvăluirile Gândul despre tensiunile din AUR, înainte de votul pe legea ANI. Senatorul AUR a ieşit la Realitatea TV să-i sfătuiască pe colegi să nu voteze mâine. Vezi mesajul integral
22:07
Petrişor Peiu confirmă dezvăluirile Gândul despre tensiunile din AUR, înainte de votul pe legea ANI. Senatorul AUR a ieşit la Realitatea TV să-i sfătuiască pe colegi să nu voteze mâine. Vezi mesajul integral
EXCLUSIV Mihai Tudose, atacuri în rafală la Bolojan. „Ca premier, a trimis scrisoare la Bruxelles prin PNL ca să ne taie banii”
21:36
Mihai Tudose, atacuri în rafală la Bolojan. „Ca premier, a trimis scrisoare la Bruxelles prin PNL ca să ne taie banii”
Mediafax
Invazie de șobolani, din cauza temperaturilor mari. „Otrava nu este soluția”
Digi24
Un politician vrea să organizeze o petrecere cu sex chiar în sediul primăriei
Cancan.ro
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede nimeni
Prosport.ro
Ioana Timofeciuc a luat decizia! A plecat din România după Florinel Coman
Adevarul
Mirabela Grădinaru, la Kiev în locul lui Nicușor Dan. Analist: „Constituția României este foarte clară asupra reprezentării”
Mediafax
Rusia poate prelua active fizice și financiare după atacurile Ucrainei. Decretul, semnat de Putin
Click
De ce te trezești în fiecare noapte la 02:30? Explicația unui renumit profesor român și regula simplă pentru un somn bun
Digi24
Comisia Europeană, îndemnată să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz”
Cancan.ro
Soția bogătașului Don Pepe cere în instanță bani de la EX: ”Anturajul în care ne învârtim este unul de oameni de afaceri înstăriți”
Ce se întâmplă doctore
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
A fost pus în funcțiune radarul care vede tot: Știe dacă ai telefonul în mână sau dacă nu porți centura
Descopera.ro
Un material uluitor a fost descoperit pe Marte de roverul Perseverance
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţia: – Am luat 200 de euro din buzunarul de la vestă
Descopera.ro
Un satelit cât o valiză ar putea detecta primul semnal cosmic dinaintea apariției stelelor

Cele mai noi

Trimite acest link pe