Dolly Parton s-a stins din viață la vârsta de 80 ani. Decesul a fost anunțat marți, 25 august, de nepotul artistei, într-un videoclip publicat pe internet. Legenda muzicii country a cucerit lumea cu peste 160 de milioane de albume vândute și a avut o pasiune aparte față de lumea artistică. Ea relatase în urmă cu trei ani că, deși se afla la o vârstă înaintată, nu avea în plan să renunțe la scenă prea curând.

Dolly Parton, cântăreață, compozitoare și actriță americană, a murit la 80 de ani. Artista a avut o carieră întinsă pe mai multe decenii și a devenit una dintre cele mai importante figuri ale muzicii country. Astăzi, nepotul ei a anunțat că artista s-a stins din viață. Cu doar patru zile înainte să survină decesul, Dolly Parton vorbise despre starea ei de sănătate, arată People.

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Cântăreața mărturisise, în cadrul unui interviu, că se confrunta cu probleme de sănătate cărora nu le acordase atenție. De asemenea, vorbise și despre proiectele pe care voia să le finalizeze. Artista pregătea deschiderea unui muzeu dedicat vieții sale la Nashville și lucra la proiecte legate de musicalul inspirat din propria poveste.

Decenii întregi de muzică și discografii

Dolly Parton s-a născut în 1946, în Tennessee, într-o familie numeroasă și modestă. A început să cânte și să scrie muzică încă din copilărie. După liceu, s-a mutat la Nashville pentru a-și construi cariera. A debutat cu prima discografie în 1967, cu albumul „Hello, I’m Dolly”. Parton a devenit ulterior una dintre marile artiste country. Printre cele mai cunoscute piese ale sale se numără „Jolene”, „9 to 5” și „I Will Always Love You”.

Piesa „I Will Always Love You”, scrisă inițial de Dolly Parton după despărțirea profesională de Porter Wagoner, a devenit un succes mondial în versiunea interpretată de Whitney Houston pentru filmul „The Bodyguard”, în 1992. Parton a avut succes și în cinematografie. A jucat în filme precum „9 to 5”, „The Best Little Whorehouse in Texas”, „Rhinestone” și „Steel Magnolias”.

Dolly Parton a câștigat 11 premii Grammy, un Emmy și un Oscar onorific. A fost inclusă în cele mai importante galerii ale muzicii country și rock. Artista a vândut peste 160 de milioane de albume la nivel mondial, iar în ultimii ani și-a redus activitatea din cauza unor probleme de sănătate.

În anul 2025, soțul artistei, Carl Dean, a murit la vârsta de 82 de ani.

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