Un român în vârstă de 52 de ani a fost arestat în Spania, fiind suspectat că ar fi furat un iaht în valoare de peste un milion de euro. Incidentul a avut loc duminică, 23 august 2026. Bărbatul a fost prins după o urmărire spectaculoasă pe mare, iar imaginile au fost făcute publice de Garda Civilă.

Un român de 52 de ani este suspectat că a furat un iaht de lux dintr-un port din Mallorca. Datele indică faptul că ambarcațiunea valorează peste un milion de euro. Furtul a fost raportat duminică, 23 august 2026, iar autoritățile au localizat iahtul cu ajutorul semnalului GPS. Până atunci, acesta se îndepărtase considerabil de port, arată Majorca Daily Bulletin.

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A fost prins după o urmărire spectaculoasă

Autoritățile au pornit pe urmele persoanei în cauză, la scurt timp. Garda Civilă a mobilizat un elicopter și două ambarcațiuni pentru a intercepta iahtul. Românul nu ar fi respectat somațiile și și-ar fi continuat fuga. Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi încercat chiar să lovească ambarcațiunile autorităților, însă, în cele din urmă, a fost oprit și arestat, iar iahtul a fost recuperat. În spațiul public au fost publicate imagini cu urmărirea spectaculoasă pe apă, precum și cu momentul în care ambarcațiunea este oprită.

„Urmărirea s-a îndreptat în cele din urmă spre Tagomago, o insulă din largul coastei Ibizei, unde ofițerii i-au ordonat în mod repetat bărbatului să oprească motoarele. Unitățile aeriene și maritime au menținut o supraveghere atentă în timp ce urmărirea a continuat prin zona insulelor Baleare”, arată sursa citată.

Potrivit sursei citate, urmărirea ar fi durat în jur de 30 de minute. În urma incidentului, românul de 52 de ani a fost arestat. Bărbatul este cercetat pentru furt, atac asupra agenților și nesupunere față de autorități. Urmărirea spectaculoasă s-a încheiat în apropiere de Ibiza. Garda Civilă continuă să investigheze circumstanțele furtului și urmărirea ulterioară înainte ca acest caz să fie soluționat de instanțele spaniole.