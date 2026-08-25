Bolojan se victimizează și acuză persecuție politică după întrevederea cu șefa CCR

Invitat la Digi 24, premierul demis Ilie Bolojan a fost chestionat din nou cu privire la întâlnirea pe care a avut-o cu șefa CCR, Elena-Simina Tănăsescu. Întrevederea a fost interpretată de unii drept o posibilă încercare de influențare a unor decizii viitoare ale CCR, însă Bolojan neagă această variantă și spune că astfel de întâlniri sunt normale.

Bolojan: ”M-am întâlnit, de când sunt premier, cu toți conducătorii de instituții din România”

Bolojan a explicat că, de când ocupă funcția de premier, s-a întâlnit cu reprezentanți ai instituțiilor statului pentru a discuta inclusiv aspecte administrative și de responsabilitate. Premierul demis a subliniat că astfel de întâlniri sunt, în opinia sa, normale și că nu vede o problemă în discuțiile purtate.

”Trebuie să văd ce vor să facă. În orice caz, este o acțiune de tip politic propagandistic, care nu are nicio justificare, pentru că, gândiți-vă, am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte. Este o acțiune de tip politic și nimic mai mult. Trebuie să văd ce va face această comisie și o să mă pronunț.

În această funcție, m-am întâlnit, de când sunt premier, cu toți conducătorii de instituții din România, pentru că întotdeauna ai de discutat aspecte care țin de problemele de care se ocupă ei, ci de componentele administrative, componenta de responsabilitate, fiecare responsabil având nu doar competențe strict profesionale, ci și competențe de administrare. Aceștia au fost subiectele care au fost discutate și aceste întâlniri sunt normale. Nu văd niciun fel de problemă”, a transmis Bolojan, la Digi 24.

Ce susține Bolojan că a discutat cu șefa CCR

Întrebat dacă în cadrul întâlnirii au fost discutate și aspecte referitoare la spații, așa cum a declarat Tănăsescu în spațiul public, Bolojan a răspuns afirmativ, dar a precizat că evită să facă publice detalii din discuțiile private pe care le are.

”(N.r.: Dacă au vorbit despre spații) Da, dar, dacă m-ați urmărit, eu evit și să dau pe surse din întâlniri ce se discută și să transform o întâlnire într-un subiect pe care să-l dezbat public. Sigur că poate fi un context care a fost sau nu potrivit. Nu au avut efecte de altă natură decât lucrurile normale și sper ca problemele, cel puțin administrative, CCR vor fi analizate în perioada următoare”, a încheiat Bolojan.