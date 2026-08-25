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BND, serviciul german de informații, caută viitori agenți secreți printre gamerii de la Gamescom 2026

BND, serviciul german de informații, caută viitori agenți secreți printre gamerii de la Gamescom 2026 Galerie Foto 1
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Serviciul Federat de Informații al Germaniei, BND, merge la Gamescom 2026 pentru a căuta specialiști în tehnologie și securitate cibernetică. Gamerii care se remarcă ar putea participa la o probă de cinci etape, menită să le testeze aptitudinile pentru hacking și securitate informatică.

Viitori agenți secreți, căutați la Gamescom 2026

Serviciul german de informații externe, Bundesnachrichtendienst (BND), își caută viitori agenți printre participanții la Gamescome 2026, una dintre cele mai mari convenții dedicate jocurilor video, care are loc la Koln.

BND, comparat adesea cu MI6 din Marea Britanie, intenționează să folosească evenimentul pentru a identifica specialiști în tehnologie care ar putea ocupa în viitor funcții în cadrul agenției.

Potrivit informațiilor prezentate de The Telegraph, candidații considerați promițători vor fi invitați să participe la o provocare în cinci etape. Testul este conceput pentru a le evalua aptitudinile în domeniul securității cibernetice și al hackingului. Reprezentanții BND vor folosi, de asemenea, evenimentul pentru a căuta „profesioniști calificați” pentru roluri mai avansate în domeniul operațiunilor cibernetice.

De ce vrea BND specialiști din rândul gamerilor?

BND consideră că există asemănări importante între abilitățile dezvoltate de gameri și cele necesare pentru anumite posturi din serviciile de informații.

„Vedem o suprapunere semnificativă între gameri și talentele pe care le căutăm: sunt familiarizați cu tehnologia, le place să intre în roluri diferite”, a declarat Julia Linner, purtătoare de cuvânt a BND.

Potrivit agenției, gamerii sunt obișnuiți și să îndeplinească misiuni, să adopte identități diferite și să încerce în mod repetat să rezolve o provocare până când reușesc.

Aceste calități sunt considerate relevante pentru activitatea unor agenți și specialiști în securitate cibernetică.

Provocarea cibernetică din „BND Legends”

Pentru a-i atrage pe participanții la Gamescom, serviciul german de informații a creat inclusiv un joc video inspirat din activitatea agenților secreți și din hacking.

Jocul, intitulat BND Legends, va putea fi încercat la standul agenției din cadrul Gamescom. În joc, participanții intră în rolul unui agent sub acoperire care trebuie să oprească un atac cibernetic într-un stat fictiv numit Bethulan.

Jucătorii trebuie să se deplaseze prin facilități militare, să evite dronele de supraveghere și să memoreze coduri de securitate. În timpul misiunii, ei primesc ajutor de la un hacker și de la un specialist în geografie.

BND intenționează să folosească jocul nu doar ca instrument de promovare, ci și ca punct de plecare pentru discuții cu potențialii candidați despre oportunitățile de angajare din cadrul agenției.

În același timp, reprezentanții serviciului vor urmări participanții pentru a identifica „profesioniști calificați” care ar putea fi potriviți pentru roluri specializate.

Germania vrea să consolideze serviciul de informații

Campania de recrutare are loc în contextul planurilor Germaniei de a consolida BND și de a-i oferi competențe mai largi pentru a răspunde atacurilor cibernetice provenite din Rusia.

Reformele aprobate de cabinetul cancelarului Friedrich Merz includ o prevedere de tip „hack back”, care ar permite agenției să răspundă atacurilor cibernetice prin operațiuni proprii.

Aceste operațiuni ar putea include atacarea unor baze de date ale serviciilor de informații străine sau a unor rețele asociate producției de armament.

În acest context, specialiștii în securitate cibernetică și hacking devin o categorie importantă pentru recrutarea BND.

Și Statele Unite caută gameri pentru locuri de muncă specializate

Germania nu este singura țară care încearcă să atragă gameri către profesii în care sunt necesare abilități tehnice și capacitatea de a lua rapid decizii.

La începutul anului 2026, Administrația Federală a Aviației din Statele Unite a lansat o campanie de recrutare a gamerilor pentru posturi de controlori de trafic aerian, cu salarii de șase cifre.

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