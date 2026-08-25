România nu se află într-o poziție favorabilă nici la capitolul competențelor digitale. La nivelul Uniunii Europene, țara noastră ocupă ultimul loc. Datele indică faptul că doar 31,84% dintre români au competențe digitale de bază sau peste acest nivel. Media europeană este de 60,4%, potrivit datelor Eurostat pentru 2025.

Deși România a făcut progrese în privința accesului la internet, iar conectivitatea gospodăriilor a depășit media UE, competențele digitale ale populației rămân mult mai scăzute. O analiză făcută de Monitorul Social, având la bază datele Eurostat, arată că în 2025, 95,47% dintre gospodăriile din România aveau acces la internet. Nivelul a crescut cu aproape 10% față de 2020. România ocupă locul 12 în UE, peste media europeană de 94,76%.

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România a ajuns codașă la competențe digitale, la nivelul Uniunii Europene

Țările de Jos au cel mai ridicat nivel de acces la internet în gospodării, cu 99,28%, urmate de Luxemburg și Malta. La polul opus se află Croația, Grecia și Lituania, având între 87,91% și 89,35%. Ponderea românilor care nu au folosit niciodată internetul a scăzut la 4,91% în 2025, de la 14,05% în 2020.

Deși au fost înregistrate progrese, România rămâne în urmă la capitolul competențelor digitale. Doar 31,84% dintre români au competențe de bază sau peste acest nivel. Astfel, în cadrul clasamentului UE, România ocupă ultimul loc. La polul opus se află Țările de Jos, Irlanda și Danemarca, cu procente de peste 80%.

Competențele digitale sunt evaluate în rândul persoanelor între 16 și 74 de ani. Analiza urmărește activitățile online din cinci domenii: informații și date, comunicare, creare de conținut, siguranță și rezolvarea problemelor.

De asemenea, alte date furnizate de Eurostat arătau că la nivel european, 74,6% dintre persoanele cu vârste între 16 și 24 de ani aveau competențe digitale de bază în 2025. Însă, România și Bulgaria ocupă ultimele locuri în UE la competențele digitale de bază în rândul tinerilor. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ, Eurostat