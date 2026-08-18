O nouă taxă pentru marii dezvoltatori imobiliari. Aceștia ar putea plăti o taxă locală pentru infrastructura noilor cartiere. Măsura este prevăzută în noul Cod al Amenajării Teritoriului,Urbanismului și Construcțiilor. Banii ar putea finanța drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, transport public și spații verzi.

Cseke Attila susține că noua taxă va lega mai bine dezvoltarea imobiliară de infrastructura publică. Măsura este prevăzută în noul Cod al Amenajării Teritoriului, Urbanismului și Construcțiilor (CATUC). Ministrul spune că dezvoltarea noilor cartiere trebuie să fie însoțită de infrastructură. Taxa locală ar urma să contribuie la finanțarea drumurilor, utilităților, școlilor și spațiilor verzi. Ministrul susține că dezvoltatorii trebuie să contribuie la dezvoltarea comunităților în care construiesc, arată Mediafax.

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Banii ar putea finanța drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, creșe, transport public și spații verzi

„Noile cartiere trebuie să însemne și drumuri, utilități, școli și spații verzi. Orașele și comunele noastre cresc, însă această creștere trebuie însoțită de infrastructura de care oamenii au nevoie. Nu putem construi mii de locuințe și să constatăm ulterior că nu există suficiente drumuri, rețele de apă și canalizare, școli, servicii publice sau spații verzi. Prin taxa locală de echipare a teritoriului, creăm un mecanism prin care dezvoltarea imobiliară contribuie, alături de administrația publică, la dezvoltarea comunității”, a declarat ministrul Dezvoltării.

Noua taxă ar urma să finanțeze infrastructura necesară extinderii orașelor și comunelor. Astfel, costurile nu ar mai fi suportate doar din bugetele locale. Dezvoltatorii ar contribui la infrastructura din noile zone construite. Fondurile vor putea fi folosite pentru transport public, rețele de utilități, școli și unități medicale. Sunt prevăzute și investiții pentru protecția mediului.

„Taxa locală de echipare a teritoriului nu are ca obiectiv limitarea investițiilor imobiliare, ci crearea unui cadru în care acestea să poată fi realizate sustenabil”, a precizat ministrul Cseke Attila.

Ministerul susține că mecanismul va face contribuțiile dezvoltatorilor mai previzibile. Noul Cod a fost publicat pe 10 august și intră în vigoare la sfârșitul lunii august.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ