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Valea Oltului, blocată după un accident grav. O dubă s-a ciocnit cu un camion, iar o persoană a murit

Valea Oltului, blocată după un accident grav. O dubă s-a ciocnit cu un camion, iar o persoană a murit
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Circulația pe Valea Oltului este blocată, marți seara, în zona Brezoi, județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate o dubă și un autotren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, iar ulterior a fost declarată decedată.

Accident grav pe DN7

Accidentul s-a produs în urmă cu puțin timp, la Brezoi. Inițial, autoritățile au fost anunțate despre o coliziune între un microbuz și un autotren, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.

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La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că în accident au fost implicate, de fapt, un autotren și o dubă. O persoană a rămas încarcerată și era inconștientă la sosirea salvatorilor.

Șoferul dubei a murit

Victima, șoferul dubei, cetățean bulgar, a fost declarată decedată. La intervenție au fost mobilizate echipaje de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de la Stația Brezoi. Planul Roșu de Intervenție a fost ulterior dezactivat, după evaluarea situației de la fața locului.

Traficul pe Valea Oltului este afectat în urma accidentului, iar autoritățile intervin pentru gestionarea situației.

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