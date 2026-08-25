Circulația pe Valea Oltului este blocată, marți seara, în zona Brezoi, județul Vâlcea, după un accident grav în care au fost implicate o dubă și un autotren. În urma impactului, o persoană a rămas încarcerată, iar ulterior a fost declarată decedată.
Accidentul s-a produs în urmă cu puțin timp, la Brezoi. Inițial, autoritățile au fost anunțate despre o coliziune între un microbuz și un autotren, fiind activat Planul Roșu de Intervenție.
La fața locului, echipajele de intervenție au constatat că în accident au fost implicate, de fapt, un autotren și o dubă. O persoană a rămas încarcerată și era inconștientă la sosirea salvatorilor.
Victima, șoferul dubei, cetățean bulgar, a fost declarată decedată. La intervenție au fost mobilizate echipaje de descarcerare, o autospecială de stingere și un echipaj SMURD de la Stația Brezoi. Planul Roșu de Intervenție a fost ulterior dezactivat, după evaluarea situației de la fața locului.
Traficul pe Valea Oltului este afectat în urma accidentului, iar autoritățile intervin pentru gestionarea situației.