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Fosta adjunctă a lui Zelenski, arestată într-un dosar de corupție la Kiev. Irina Mudra neagă acuzațiile

Fosta adjunctă a lui Zelenski, arestată într-un dosar de corupție la Kiev. Irina Mudra neagă acuzațiile
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Irina Mudra, fostă adjunctă a șefului Biroului Prezidențial al Ucrainei și o apropiată a președintelui Volodimir Zelenski, a fost arestată de Înalta Curte Anticorupție de la Kiev, care a stabilit o cauțiune alternativă de 20 de milioane de grivne (aproximativ 384 de mii de euro).

Irina Mudra, ce acuzații i se aduc de către NABU și SAPO

Anchetatorii de la Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și procurorii din cadrul Parchetului Specializat Anticorupție (SAPO) o suspectează pe Mudra de implicare într-o organizație criminală despre care susțin că ar fi fost implicată în preluări abuzive de întreprinderi, precum și în facilitarea spălării de bani pentru obținerea cauțiunii fostului ministru al Energiei, Herman Galușcenko, inculpat în cazul Midas.

Instanța a stabilit o cauțiune alternativă de 20 de milioane de grivne (aproximativ 384 de mii de euro).

Mudra neagă acuzațiile și susține că a fost victima unei provocări din partea lui Maksim Mikitas, om de afaceri din Ucraina, magnat în domeniul construcțiilor și fost parlamentar.

Audierea a durat mai multe zile

Potrivit BBC News Ucraina, examinarea măsurii preventive a durat câteva zile și a fost marcată de dispute între părți, declarații emoționante și momente de tensiune.

La prima ședință, din 21 august, Mudra a venit însoțită de mai mulți avocați de la firma de avocatură Miller.

Președintele Curții Supreme de Justiție, Ihor Strohi, a semnalat de la început un posibil conflict de interese. Judecătorul a explicat că, în perioada în care Mudra lucra la Președinție, cei doi participaseră la aceleași întâlniri și vorbiseră la telefon.

În opinia sa, acest lucru nu îl împiedica însă să examineze cazul „obiectiv și imparțial”.

Și avocatul Pavlo Honcharenko, care a lucrat anterior la Înalta Curte Penală, a atras atenția asupra posibilului conflict de interese. Un alt avocat al apărării, Artem Krikun-Trush, fusese la un moment dat detectiv senior la NABU.

Dispute privind starea de sănătate a lui Mudra

Începutul audierii a fost complicat de discuțiile privind starea de sănătate a Irinei Mudra. Ea a declarat că a refuzat internarea în spital pentru a demonstra „instanței și societății deschiderea sa”.

„În cazul unei amenințări reale la adresa vieții, niciun medic nu ar externa un pacient dintr-o unitate medicală”, a răspuns procurorul SAPO Vitaliy Grechishkin.

Ulterior, procurorul a început să prezinte materialele din dosar, inclusiv înregistrări ale unor conversații dintre Mudra și Mikitas. Printre acestea se aflau și formule de adresare personale, inclusiv apelativul „kitty”.

Potrivit NABU și SAPO, anchetatorii au petrecut șase luni strângând probe, iar în final au anunțat 11 suspiciuni. Mudra este acuzată în baza a trei articole din Codul Penal.

SAPO a cerut ca aceasta să fie plasată în detenție, cu posibilitatea eliberării pe o cauțiune de 150 de milioane de grivne (2,88 milioane de euro).

Conversații despre bani, bijuterii și schimbări la SAPO

La următoarea audiere, desfășurată pe 24 august în sala nr. 5 a Înaltei Curți Penale, procurorul a continuat prezentarea înregistrărilor conversațiilor dintre persoanele vizate în anchetă.

Printre acestea se afla o discuție în care Mudra l-ar fi întrebat pe Mikitas despre transportul unei valize cu bijuterii. Anchetatorii au folosit această conversație pentru a susține existența unui risc ca probele să fie distruse sau ascunse.

Procurorul a mai afirmat că, potrivit anchetei, Mikitas „a sponsorizat șederea fiicei lui Mudra în Statele Unite”.

Într-o altă conversație prezentată de procuror, Mudra ar fi putut discuta despre schimbări de personal în cadrul SAPO. În înregistrare era folosită formularea: „căutării unor persoane albe și pufoase, spălării lor și eliberării lor publicului”.

Un alt fragment, potrivit procurorului, se referea la „sistematizarea și controlul corupției”, despre care se spunea că „a zburat deja peste tot pe internet”.

Apărarea: „Un raport de suspiciune nu este un eseu pe o temă liberă”

Apărarea Irinei Mudra a contestat acuzațiile formulate de anchetatori. Avocatul Artem Krikun-Trush a vorbit mai mult de trei ore în fața instanței.

Potrivit acestuia, ancheta „i-a amestecat pe toți inculpații” și a tratat cinci episoade „de gravitate fundamental diferită, ca o masă omogenă”.

„Un raport de suspiciune nu este un eseu pe o temă liberă”, a subliniat avocatul.

Apărarea a susținut, de asemenea, că Mudra a fost victima unei provocări și că, în majoritatea conversațiilor înregistrate, „nu a fost vorbitoare, ci ascultătoare”.

Avocații au mai atras atenția asupra faptului că, în timpul perchezițiilor, asupra lui Mudra nu au fost găsiți cei 4 milioane de dolari despre care Mikitas ar fi afirmat că i-ar fi dat acesteia.

Irina Mudra respinge astfel acuzațiile formulate de NABU și SAPO, în timp ce anchetatorii susțin că au strâns probe timp de șase luni și au formulat 11 suspiciuni în cadrul anchetei.

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