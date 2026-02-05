Prima pagină » Știri externe » Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată

Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată

05 feb. 2026, 18:43, Știri externe
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată

Concluziile întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite de la Abu Dhabi reflectă un amestec de progres umanitar și impact politic profund. Principalul rezultat concret, după două zile de discuții din Emiratele Arabe, este acordul pentru schimbul a 314 prizonieri de război.

Pe lângă schimbul de prizonieri convenit între Ucraina și Federația Rusă, Moscova și Washington au convenit să redeschidă un canal de dialog militar la nivel înalt, suspendat încă din toamna anului 2021.

În ciuda discuțiilor „productive”, nu s-a ajuns la niciun progres

În ciuda discuțiilor descrise de mediatori drept „productive și detaliate”, nu s-a ajuns la un acord privind încetarea focului sau cedările teritoriale în regiunea Donbas. Rusia insistă în continuare pe controlul total al regiunii din estul Ucrainei, condiție respinsă ferm de Kiev.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a condus echipa alături de Jared Kushner, a declarat pe platforma X că „rămâne mult de lucru”, dar se așteaptă progrese suplimentare în săptămânile următoare.

„Astăzi, delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război – acesta fiind primul astfel de schimb din ultimele cinci luni.

Acest rezultat a fost obținut în urma negocierilor de pace, care au fost detaliate și productive. Cu toate că mai sunt multe lucruri de făcut, astfel de demersuri demonstrează că o interacțiune diplomatică susținută aduce rezultate tangibile și promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina.

Negocierile vor continua, iar în săptămânile următoare se așteaptă progrese suplimentare. Mulțumim Emiratelor Arabe Unite că au găzduit aceste negocieri și președintelui Donald Trump pentru conducerea sa în obținerea acestui acord”, a scris Whitkoff pe X.

Recomandările autorului:

UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat

UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
MILITAR De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
18:46
De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
FLASH NEWS Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”
18:43
Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe