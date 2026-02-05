Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată

Concluziile întâlnirii trilaterale dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite de la Abu Dhabi reflectă un amestec de progres umanitar și impact politic profund. Principalul rezultat concret, după două zile de discuții din Emiratele Arabe, este acordul pentru schimbul a 314 prizonieri de război.

Pe lângă schimbul de prizonieri convenit între Ucraina și Federația Rusă, Moscova și Washington au convenit să redeschidă un canal de dialog militar la nivel înalt, suspendat încă din toamna anului 2021.

În ciuda discuțiilor „productive”, nu s-a ajuns la niciun progres

În ciuda discuțiilor descrise de mediatori drept „productive și detaliate”, nu s-a ajuns la un acord privind încetarea focului sau cedările teritoriale în regiunea Donbas. Rusia insistă în continuare pe controlul total al regiunii din estul Ucrainei, condiție respinsă ferm de Kiev.

Emisarul special al SUA, Steve Witkoff, care a condus echipa alături de Jared Kushner, a declarat pe platforma X că „rămâne mult de lucru”, dar se așteaptă progrese suplimentare în săptămânile următoare.

„Astăzi, delegațiile din Statele Unite, Ucraina și Rusia au convenit să facă schimb de 314 prizonieri de război – acesta fiind primul astfel de schimb din ultimele cinci luni. Acest rezultat a fost obținut în urma negocierilor de pace, care au fost detaliate și productive. Cu toate că mai sunt multe lucruri de făcut, astfel de demersuri demonstrează că o interacțiune diplomatică susținută aduce rezultate tangibile și promovează eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina. Negocierile vor continua, iar în săptămânile următoare se așteaptă progrese suplimentare. Mulțumim Emiratelor Arabe Unite că au găzduit aceste negocieri și președintelui Donald Trump pentru conducerea sa în obținerea acestui acord”, a scris Whitkoff pe X.

