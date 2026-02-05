800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni

Pentru a cuceri Donbasul, rușii vor avea nevoie de încă 800.000 de trupe, a spus Zelenski.

„Le vor lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a declarat Volodimir Zelenski într-un interviu pentru France Télévisions., citat de United24media.

Zelenski: Donbasul îi va costa pe ruși încă 800.000 de soldați și încă doi ani de război prelungit

„Preluarea controlului asupra estului Ucrainei ar necesita încă peste 800.000 de cadavre. Doar cadavre. Și îi va lua doi ani de progres lent. Nu cred că ei vor rezista prea mult”, a spus președintele ucrainean, care a început să mizeze pe un conflict înghețat.

Președintele ucrainean a declarat oficial că numai 55.000 de soldați ucraineni și-au pierdut viețile de la începerea invaziei ruse la scară largă de acum 4 ani.

„În Ucraina, cifrele oficiale ale militarilor uciși pe câmpl de luptă, de la soldați de carieră la indivizi mobilizați, se ridică la 55.000 de morți”, a declarat Zelenski, care a adăugat că foarte mulți ucraineni sunt dați dispăruți.

Armata ucraineană a declarat că pierderile Rusiei se ridică la 1.243.840 de militari morți.

Potrivit estimărilor alternative, armata ucraineană ar fi pierdut 186.025 de oameni (92.330 uciși, 89.234 dispăruți, 4.461 răniți sau mutilați). Cifrele de la BBC News arată că Ucraina a pierdut 140.000 de soldați până în decembrie 2025.

Zelenski vrea o armată modernă de 800.000 de soldați mai bine plătiți

Zelenski a mai spus că dacă se va semna un tratat de pace cu Rusia, Ucraina plănuiește să-și modernizeze forțele armate. Liderul de la Kiev vrea ca armata ucraineană să numere 800.000 de soldați. De asemenea, el a spus că dorește să crească salariile militarilor și să crească numărul voluntarilor cu sprijinul partenerilor europeni.

„După război, va fi o armată diferită”, a spus Zelenski la o conferință de presă de pe 5 februarie. El speră că armata va trece de la modelul de mobilizare pe timp de război la servicii contractuale cu suport financiar competitiv pentru menținerea păcii în viitor. Președintele a anunțat din noiembrie anul trecut că salariul de bază pentru noile contracte din Forțele Armate ale Ucrainei va fi majorat la 50.000-60.000 grivne (echivalentul a 1.100 de euro).

Știre în curs de actualizare

Autorul recomandă: Polonia va furniza generatoare electrice Ucrainei pentru a rezista până la primăvară