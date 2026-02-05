Prima pagină » Știri externe » Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”

Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”

05 feb. 2026, 18:43, Știri externe
Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”

„Cursa înarmărilor” în domeniul inteligenței artificiale trece anul acesta printr-o etapă critică, marcată de trecerea marilor companii din domeniu de la finanțarea privată la piețele bursiere publice. Acest pas reprezintă testul suprem pentru a vedea dacă ambițiile lor și cheltuielile mari pot supraviețui sub controlul public, scrie Axios.

OpenAI, Anthropic și xAI vor fi supuse evaluării publice în acest an. Cursa inteligenței artificiale a devenit atât de scumpă și competitivă, încât și cei mai puternici jucători din domeniu sunt împinși către piețele publice. Fiecare dintre aceștia vine cu strategii unice și un set de riscuri pe care acum va trebui să le împărtășească cu întreaga lume.

OpenAI

Compania lui Sam Altman, OpenAI, pariază pe o adoptare în masă cu acces gratuit, reclame și cheltuieli nelimitate pentru infrastructură, o strategie care se confruntă acum cu presiuni pe mai multe fronturi. Creșterea OpenAI s-a bazat în mare măsură pe Nvidia, însă unele rapoarte arată că compania lui Altman este nemulțumită de unele dintre cele mai recente cipuri de pe piață. Mai mult, compania combate criticii planului său de a introduce reclame în ChatGPT.

Pe lângă acest fapt, OpenAI se confruntă cu un proces de amploare cu cofondatorul Elon Musk, care acuză compania că și-a abandonat misiunea non-profit.

Anthropic

Compania Anthropic vrea să se plaseze ca o alternativă în cursa inteligenței artificiale și pune accent pe o abordare cu restricții și un model fără reclame, pe măsură ce câștigă teren în rândul dezvoltatorilor și al clienților din mediul de afaceri. Claude Code de la Anthropic a avut un succes răsunător și a declanșat un răspuns agresiv din partea OpenAI, care tocmai a lansat o actualizare pentru agentul său concurent, Codex.

xAI

Compania lui Elon Musk vine cu cea mai rapidă și nonconvențională cale din cursa inteligenței artificiale, care valorifică platformele, politica lui Musk și acum și SpaceX pentru a accelera dezvoltarea și scalarea Grok. Fuziunea dintre SpaceX și xAI oferă o nouă dimensiune în dezvoltarea centrelor de inteligență artificială.  Cu toate acestea, acest pariu vine cu sarcini grele, deoarece Grok se confruntă cu multiple anchete statale și internaționale privind generarea de imagini sexuale fără consimțământ, inclusiv cu copii.

Odată cu implementarea xAI în SpaceX, investitorii vor cumpăra în principal o companie spațială cu o afacere în domeniul inteligenței artificiale, nu invers. Acest lucru complică comparațiile.

Istoricul lui Musk ca constructor vizionar impune respect pe Wall Street, dar volatilitatea și atacurile sale partizane adaugă un nivel de imprevizibilitate pe care puțini alți lideri ai inteligenței artificiale îl aduc pe piețele publice.

Recomandările autorului:

UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China

Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat

UE a aprobat termenii împrumutului de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina. Banii pot fi returnați doar dacă Rusia plătește reparații de război

Recomandarea video

Citește și

TRAGEDIE Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
19:12
Accident mortal într-o fabrică din Milano. Un inginer român a fost strivit de o placă de metal, iar altul este în stare critică 
APĂRARE 800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
19:11
800.000 de mii de soldați vrea Zelenski pentru a asigura pacea, după semnarea unui acord cu Putin. Ce salarii vor avea soldații ucraineni
INEDIT Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
19:08
Decizia radicală a unei familii. Au renunțat la vila pentru care plăteau facturi în valoare de 3.500 de euro în favoarea unei case în Grecia 
MILITAR De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
18:46
De câte trupe are nevoie Putin pentru a cuceri Donbasul? „Le va lua cel puțin doi ani, nu vor reuși să reziste atât de mult”, a spus Zelenski. Cifra avansată de liderul de la Kiev
PACE ÎN UCRAINA Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
18:43
Progres umanitar la Abu Dhabi. Rusia și Ucraina sunt de acord pentru schimbul a 314 prizonieri. Problema disputei teritoriale a fost amânată
SCANDALOS Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
17:58
Regele Charles tace când este apostrofat despre implicarea prințului Andrew și a lordului Mandelson în dosarele Epstein
Mediafax
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
Digi24
Mesajul lui Trump pentru România, privind o problemă urgentă pentru SUA
Cancan.ro
Ruxandra Luca s-a autodenunțat! Adevărul despre relația ascunsă cu medicul: durează de aproape 7 luni
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
În ce va fi transformată o fabrică simbol în „Epoca de Aur”, construită să reziste la cutremure de 9,4 grade
Mediafax
OMS reia vaccinarea preventivă împotriva holerei după trei ani de pauză
Click
Ce este, de fapt, taxa pe apă de ploaie. Cine trebuie să o plătească
Digi24
VIDEO & FOTO Robert Negoiță, 22 de ani în politică și o avere impresionantă. Portretul controversatului primar de la Sectorul 3
Cancan.ro
Cum au fost umiliți de un polițist Ruxandra Luca și iubitul: 'A, deci sunteti concubina dânsului'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, secretul siluetei perfecte după 3 nașteri. Cum se menține în formă! „Zilele mele încep la ora 6 dimineața”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Vehicule „americane” au spart frontul și apărarea ucrainenilor. Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Care este cel mai ușor metal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Mi-a cerut soţia 2000 de euro pentru o operație
Descopera.ro
Cum au reușit medicii să țină în viață, timp de 48 de ore, un bărbat fără plămâni?
UTILE Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
20:46
Expert în horticultură. Cum alegem locul plantelor decorative în casă
ULTIMA ORĂ Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
20:15
Premieră la TV. Judecătorul CCR numit în funcție de Nicușor Dan apare pentru prima dată, acuzat că nu are experiența necesară: „Sunt o victimă colaterală”
ACTUALITATE Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
19:46
Alertă. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară: Nu consumați acest produs cumpărat din Kaufland
ARTĂ Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
19:39
Expoziție cu tablouri din colecția Darius Vâlcov la Craiova. Operele vor fi scoase la licitație în 17 februarie
SPORT Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
19:36
Dennis Politic a plecat de la FCSB și va juca tot în Superliga. Ce alt jucător s-ar putea despărți de echipa lui Gigi Becali
FLASH NEWS Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”
19:33
Toni Neacșu dezminte că România pierde bani din PNRR din cauza pensiilor magistraților. „Bolojan și ministrul lui mint prin omisiune”

Cele mai noi

Trimite acest link pe