Cele mai mari companii din domeniul A.I. se pregătesc de testul suprem: listarea la bursele publice. Procesul va da naștere unei „curse a înarmărilor”

„Cursa înarmărilor” în domeniul inteligenței artificiale trece anul acesta printr-o etapă critică, marcată de trecerea marilor companii din domeniu de la finanțarea privată la piețele bursiere publice. Acest pas reprezintă testul suprem pentru a vedea dacă ambițiile lor și cheltuielile mari pot supraviețui sub controlul public, scrie Axios.

OpenAI, Anthropic și xAI vor fi supuse evaluării publice în acest an. Cursa inteligenței artificiale a devenit atât de scumpă și competitivă, încât și cei mai puternici jucători din domeniu sunt împinși către piețele publice. Fiecare dintre aceștia vine cu strategii unice și un set de riscuri pe care acum va trebui să le împărtășească cu întreaga lume.

OpenAI

Compania lui Sam Altman, OpenAI, pariază pe o adoptare în masă cu acces gratuit, reclame și cheltuieli nelimitate pentru infrastructură, o strategie care se confruntă acum cu presiuni pe mai multe fronturi. Creșterea OpenAI s-a bazat în mare măsură pe Nvidia, însă unele rapoarte arată că compania lui Altman este nemulțumită de unele dintre cele mai recente cipuri de pe piață. Mai mult, compania combate criticii planului său de a introduce reclame în ChatGPT.

Pe lângă acest fapt, OpenAI se confruntă cu un proces de amploare cu cofondatorul Elon Musk, care acuză compania că și-a abandonat misiunea non-profit.

Anthropic

Compania Anthropic vrea să se plaseze ca o alternativă în cursa inteligenței artificiale și pune accent pe o abordare cu restricții și un model fără reclame, pe măsură ce câștigă teren în rândul dezvoltatorilor și al clienților din mediul de afaceri. Claude Code de la Anthropic a avut un succes răsunător și a declanșat un răspuns agresiv din partea OpenAI, care tocmai a lansat o actualizare pentru agentul său concurent, Codex.

xAI

Compania lui Elon Musk vine cu cea mai rapidă și nonconvențională cale din cursa inteligenței artificiale, care valorifică platformele, politica lui Musk și acum și SpaceX pentru a accelera dezvoltarea și scalarea Grok. Fuziunea dintre SpaceX și xAI oferă o nouă dimensiune în dezvoltarea centrelor de inteligență artificială. Cu toate acestea, acest pariu vine cu sarcini grele, deoarece Grok se confruntă cu multiple anchete statale și internaționale privind generarea de imagini sexuale fără consimțământ, inclusiv cu copii.

Odată cu implementarea xAI în SpaceX, investitorii vor cumpăra în principal o companie spațială cu o afacere în domeniul inteligenței artificiale, nu invers. Acest lucru complică comparațiile.

Istoricul lui Musk ca constructor vizionar impune respect pe Wall Street, dar volatilitatea și atacurile sale partizane adaugă un nivel de imprevizibilitate pe care puțini alți lideri ai inteligenței artificiale îl aduc pe piețele publice.

