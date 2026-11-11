🚨 A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”

Una dintre cele mai sensibile teme ale negocierilor este propunerea americană privind reorganizarea relațiilor de securitate dintre Rusia, Ucraina și statele europene după încheierea războiului.
Jared Kushner a declarat că Statele Unite urmăresc să creeze „un nou cadru” care să asigure „decenii, dacă nu chiar secole, de pace”.
Propunerea vine într-un moment în care Moscova insistă asupra revizuirii aranjamentelor de securitate stabilite în Europa după Războiul Rece. Înaintea invaziei din februarie 2022, Rusia a cerut NATO să renunțe la extinderea spre est și să își reducă prezența militară în statele est-europene. Aceste solicitări au fost respinse de Alianță, care a susținut dreptul fiecărui stat de a-și decide propriile alianțe și aranjamente de securitate.
Moscova l-a inclus în delegația de la Abu Dhabi pe diplomatul Serghei Riabkov, implicat anterior în prezentarea cererilor ruse privind retragerea infrastructurii NATO din Europa de Est. O sursă din delegația rusă a declarat că încheierea războiului reprezintă „doar un punct pe ordinea de zi”, obiectivul principal al Moscovei fiind revizuirea securității la nivelul întregului continent.
Această abordare a provocat îngrijorări la Kiev.
Autoritățile ucrainene au avertizat asupra riscului unui acord de tip „Yalta 2.0”, făcând referire la împărțirea sferelor de influență în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.
„Putin vrea ca URSS să revină”, a declarat Zelenski.
Președintele ucrainean a cerut și desemnarea unui reprezentant european care să participe la negocierile privind viitorul securității continentale.
„A venit momentul”, a afirmat Zelenski, subliniind necesitatea implicării directe a Europei în procesul diplomatic.
Înaintea reuniunii, negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov s-a întâlnit cu oficiali americani, europeni și reprezentanți ai NATO.
La discuții participă și generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa. Într-o declarație comună, reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite, NATO și ai partenerilor europeni și-au reafirmat „angajamentul comun față de o arhitectură puternică de securitate europeană postbelică”.
Uniunea Europeană susține însă că aranjamentele privind securitatea continentului trebuie discutate în contextul unui armistițiu, nu în condițiile continuării operațiunilor militare.