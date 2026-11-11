🚨 A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”

Un alt obstacol important îl reprezintă viitorul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia. Moscova solicită ca Ucraina să renunțe inclusiv la zonele din regiunea Donețk pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească.

Înaintea negocierilor, președintele Donald Trump a sugerat că un acord ar putea presupune modificări teritoriale.

„Vor ajunge să aibă o formă puțin diferită”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Premierul danez Mette Frederiksen, care l-a primit marți pe Zelenski, a avertizat asupra consecințelor unui asemenea precedent.

„A permite Rusiei să decidă granițele Europei va fi o greșeală imensă”, a declarat Frederiksen.

În timpul vizitei în Danemarca, Zelenski a discutat și cu președintele finlandez Alexander Stubb, căruia i-a transmis că negociatorii ucraineni fac „tot ce le stă în putință” pentru obținerea unor rezultate concrete.

Liderul finlandez și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au avut luna trecută o convorbire telefonică neobișnuită cu Vladimir Putin, pe care au descris-o drept „sinceră și substanțială”.