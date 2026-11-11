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🚨 A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”

A doua zi de negocieri la Abu Dhabi: Rusia cere retragerea NATO din Europa de est. Zelenski: „Putin vrea un Yalta 2.0 ca să reînvie URSS”
Sursă foto: Profimedia
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07:48

Rusia insistă asupra teritoriilor din Donețk

Un alt obstacol important îl reprezintă viitorul teritoriilor ucrainene ocupate de Rusia. Moscova solicită ca Ucraina să renunțe inclusiv la zonele din regiunea Donețk pe care armata rusă nu a reușit să le cucerească.

Înaintea negocierilor, președintele Donald Trump a sugerat că un acord ar putea presupune modificări teritoriale.

„Vor ajunge să aibă o formă puțin diferită”, a afirmat liderul de la Casa Albă.

Premierul danez Mette Frederiksen, care l-a primit marți pe Zelenski, a avertizat asupra consecințelor unui asemenea precedent.

„A permite Rusiei să decidă granițele Europei va fi o greșeală imensă”, a declarat Frederiksen.

În timpul vizitei în Danemarca, Zelenski a discutat și cu președintele finlandez Alexander Stubb, căruia i-a transmis că negociatorii ucraineni fac „tot ce le stă în putință” pentru obținerea unor rezultate concrete.

Liderul finlandez și premierul norvegian Jonas Gahr Støre au avut luna trecută o convorbire telefonică neobișnuită cu Vladimir Putin, pe care au descris-o drept „sinceră și substanțială”.

07:41

Kievul cere armistițiu și garanții militare solide

Pentru Ucraina, prioritățile imediate rămân oprirea luptelor, protejarea infrastructurii civile și obținerea unor garanții care să descurajeze un nou atac rusesc.

„Poporul nostru așteaptă sfârșitul acestui război”, a declarat negociatorul-șef al Kievului.

O sursă ucraineană de rang înalt a declarat pentru AFP că Ucraina dorește un angajament de finanțare pe cel puțin zece ani, care să permită menținerea unei armate de aproximativ 800.000 de militari. Aceste efective ar urma să asigure capacitatea de apărare a țării în eventualitatea unei noi agresiuni.

07:36

SUA vor reorganizarea relațiilor de securitate dintre Rusia, Ucraina și Europa

Una dintre cele mai sensibile teme ale negocierilor este propunerea americană privind reorganizarea relațiilor de securitate dintre Rusia, Ucraina și statele europene după încheierea războiului.

Jared Kushner a declarat că Statele Unite urmăresc să creeze „un nou cadru” care să asigure „decenii, dacă nu chiar secole, de pace”.

Propunerea vine într-un moment în care Moscova insistă asupra revizuirii aranjamentelor de securitate stabilite în Europa după Războiul Rece. Înaintea invaziei din februarie 2022, Rusia a cerut NATO să renunțe la extinderea spre est și să își reducă prezența militară în statele est-europene. Aceste solicitări au fost respinse de Alianță, care a susținut dreptul fiecărui stat de a-și decide propriile alianțe și aranjamente de securitate.

Moscova l-a inclus în delegația de la Abu Dhabi pe diplomatul Serghei Riabkov, implicat anterior în prezentarea cererilor ruse privind retragerea infrastructurii NATO din Europa de Est. O sursă din delegația rusă a declarat că încheierea războiului reprezintă „doar un punct pe ordinea de zi”, obiectivul principal al Moscovei fiind revizuirea securității la nivelul întregului continent.

Această abordare a provocat îngrijorări la Kiev.

Autoritățile ucrainene au avertizat asupra riscului unui acord de tip „Yalta 2.0”, făcând referire la împărțirea sferelor de influență în Europa după cel de-al Doilea Război Mondial.

„Putin vrea ca URSS să revină”, a declarat Zelenski.

Președintele ucrainean a cerut și desemnarea unui reprezentant european care să participe la negocierile privind viitorul securității continentale.

„A venit momentul”, a afirmat Zelenski, subliniind necesitatea implicării directe a Europei în procesul diplomatic.

Înaintea reuniunii, negociatorul-șef ucrainean Rustem Umerov s-a întâlnit cu oficiali americani, europeni și reprezentanți ai NATO.

La discuții participă și generalul american Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forțelor aliate NATO din Europa. Într-o declarație comună, reprezentanții Ucrainei, Statelor Unite, NATO și ai partenerilor europeni și-au reafirmat „angajamentul comun față de o arhitectură puternică de securitate europeană postbelică”.

Uniunea Europeană susține însă că aranjamentele privind securitatea continentului trebuie discutate în contextul unui armistițiu, nu în condițiile continuării operațiunilor militare.

Ucraina și Rusia continuă miercuri negocierile de pace mediate de SUA la Abu Dhabi. Washingtonul propune un nou cadru de securitate europeană, dar Kievul insistă asupra unor garanții solide împotriva unei noi agresiuni. Discuțiile ar putea duce și la un schimb major de prizonieri.

Prima rundă a fost descrisă drept constructivă atât de reprezentanții Washingtonului, cât și de președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Discuțiile despre teritorii și viitorul securității europene au rămas în continuare „cartoful fierbinte” al negocierilor.

Potrivit France 24, SUA încearcă să obțină nu doar un acord pentru încetarea războiului, ci și stabilirea unui nou cadru de securitate între Ucraina, Rusia și Europa. Inițiativa provoacă însă îngrijorare în rândul unor lideri europeni, care se tem că Moscova ar putea folosi negocierile pentru a obține concesii privind prezența NATO în estul continentului.

Kushner le-a transmis participanților că Washingtonul a reușit să reducă diferențele dintre pozițiile celor două părți.

De asemenea, secretarul de stat american Marco Rubio a salutat rezultatele primei zile. Aflat la Paris, Rubio a calificat negocierile drept „foarte productive” și a susținut că reprezentanții europeni trebuie să participe la procesul diplomatic, deoarece fac parte din soluționarea conflictului.

Secretary Marco Rubio delivers opening remarks at the Ministerial on the Resurgence of Political Terrorism at the Department of State in Washington, D.C., July 16, 2026. (Official State Department photo by Freddie Everett)

La rândul său, Zelenski a descris discuțiile drept „constructive și destul de substanțiale”. Liderul de la Kiev a precizat că delegațiile au abordat probleme umanitare, garanții de securitate și posibilitatea organizării unui schimb de prizonieri de amploare. Totodată, Zelenski a afirmat că oficialii americani urmează să se deplaseze în Rusia pentru a continua negocierile privind eliberarea persoanelor aflate în captivitate.

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