Război în Ucraina, ziua 1.721. Zelenski face dezvăluiri de la negocierile purtate la Abu Dhabi: „Putin trăiește într-o altă realitate”

Războiul din Ucraina a intrat miercuri, 11 noiembrie 2026, în a 1721-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină.

Volodimir Zelenski a făcut dezvăluiri despre negocierile de pace purtate la Abu Dhabi. Potrivit liderului ucrainean, la întâlnirea cu emisarii americani, rușii ar fi susținut că au ocupat un teritoriu pe care, în realitate, Kievul consideră că încă îl stăpânește.

Zelenski: „Americanii ne-au crezut pe noi”

Președintele Ucrainei a povestit că rușii se laudă că au controlul asupra a jumătate din regiunea Donbas (formată din Donețk și Luhansk). „Aici este problema, Putin trăiește într-o altă realitate”, a reacțioonat Zelenski, care insistă că trupele sale încă reziste în acele zone.

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„Când am primit al doilea raport al grupului nostru de negociere, după întâlnirile din Abu Dhabi, mi-au spus că rușii consideră și susțin că au ocupat, deja, jumătate din Donbas, care, de fapt, se află sub controlul nostru. Erau ofițeri militari, agenți ai serviciilor de informații rusești și vorbeau serios despre asta. Echipa noastră le-a spus: «Nu înțelegem cum puteți spune astfel de lucruri. Avem înregistrări video, fotografii și alte dovezi că aceste teritorii sunt sub controlul nostru».

Aici este problema. Putin trăiește într-o altă realitate. Evident, el va spune americanilor că are nevoie de una sau două luni pentru a ocupa complet estul Ucrainei. Eu pot să-i desenez și eu o imagine în care ocup Rusia în totalitate. Dar asta nu este adevărat.

Un aspect pozitiv a fost faptul că partea americană a confirmat evaluarea ucraineană a situației de pe front”, a precizat Volodimir Zelenski.

„Trebuie să discutăm la nivel de lideri”

În context, Zelenski a anunțat că va solicita, din nou, o întâlnire cu președintele Vladimir Putin: „De aceea, trebuie să ne așezăm și să discutăm la nivel de lideri. Sunt multe probleme. De exemplu, am vorbit despre orașul Herson, unde linia de demarcație trece prin râu. Rușii controlează o parte a râului, noi – cealaltă. Dar oamenii doresc să trăiască împreună, pe ambele maluri. Acesta este un oraș ucrainean. Aceste probleme sunt sensibile, dar trebuie să le discutăm. Cred că mâine, echipele vor discuta posibilitatea unei întâlniri la nivel de lideri. Nu sunt sigur că Rusia este pregătită, dar vom ridica această problemă”.

Prima zi a negocierilor dintre Ucraina și Rusia, mediate de SUA, s-a desfășurat la Abu Dhabi. Înainte de a sta la masă cu rușii, delegația ucraineană s-a întâlnit cu partenerii europeni. Printre subiectele discutate în format tripartit s-au numărat eliberarea prizonierilor, garanțiile de securitate și posibile măsuri de detensionare. Discuțiile vor continua miercuri.