Cum încearcă Statele Unite să forțeze un acord între Rusia și Ucraina. Concluziile primei zile de discuții de la Abu Dhabi

Oficiali ruși și ucraineni s-au întâlnit marți la Abu Dhabi pentru primele discuții de pace din ultimele nouă luni, în timp ce emisarii de pace ai președintelui american au lansat o nouă campanie pentru a pune capăt războiului care durează de mai bine de patru ani și jumătate. Discuțiile de pace vor continua și miercuri, pe 11 noiembrie, data la care s-a semnat armistițiul care a pus capăt Primului Război Mondial.

Secretarul de stat Marco Rubio a descris întâlnirea de astăzi ca fiind una foarte productivă, însă fără a oferi mai multe detalii. De asemenea, Volodimir Zelenski a numit discuțiile „constructive și destul de substanțiale” și a menționat că acestea au inclus aspecte umanitare și de securitate.

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„Eliberarea prizonierilor [de război] este o prioritate. Aceștia au vorbit în detaliu despre substanța garanțiilor de securitate pentru Ucraina și despre fundamentele pentru asigurarea funcționării acestor garanții pe termen lung”, a scris Zelenski pe X „Sunt necesare instrumente reale pentru a bloca orice reapariție a războiului. S-a abordat și necesitatea unor măsuri de dezescaladare”, a continuat președintele ucrainean.

În ciuda optimismului venit din partea administrației Trump și a trimișilor de pace la Abu Dhabi, părțile beligerante rămân departe de o posibilă înțelegere, la mai mult de 4 ani și jumătate de la invazia rusă din Ucraina.

Forțele rusești controlează aproximativ o cincime din Ucraina, însă problema teritorială nu este singura miză în acest război. Printre altele, sunt incluse și garanții de securitate, de care ambele părți spun că au nevoie, dar și cerințele Moscovei ca Ucraina să adopte un statut neutru și să nu adere la NATO.

Întâlnirea a avut loc în urma contactelor SUA cu ambele părți din ultimele săptămâni, despre care trimisul de pace al lui Trump, Jared Kushner, a declarat că au redus decalajele dintre pozițiile lor. Într-o primă adresare către delegațiile rusă și ucraineană la începutul întâlnirii de marți, Kushner a precizat că Washingtonul are câteva idei bune despre cum să se facă progrese.

Trump a intensificat presiunile asupra Kievului pentru a ajunge la un acord, spunând că este timpul ca Ucraina să pună capăt războiului sau se va confrunta cu „un lucru foarte rău”. De asemenea, președintele american a declarat săptămâna trecută că războiul este aproape de a fi soluționat printr-un „acord mare și frumos” care ar putea implica securitatea întregii Europe, dar a prezis frecvent progrese care nu s-au materializat.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a subliniat preferința Moscovei pentru negocierea unui cadru european amplu de securitate înainte de a aborda aspectele specifice ale războiului.

„Ideea de a defini parametri clari pentru o viitoare arhitectură de securitate și abia apoi de a trece la rezolvarea conflictului propriu-zis Rusia-Ucraina este absolut rezonabilă”, a declarat Lavrov de la Moscova.

Pe de altă parte, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni că discuțiile mai ample privind securitatea ar trebui să urmeze doar unui armistițiu. În replică, Lavrov a respins ideea unui armistițiu, spunând că europenii încearcă să asigure un respiro pentru Ucraina.

Noua dorință americană de a ajunge la un acord i-a determinat pe oficialii europeni să insiste pentru un loc la masa negocierilor în încercarea de a pune capăt celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.

Înainte de întâlnirea principală, ucrainenii s-au întâlnit marți dimineață, separat, cu reprezentanți europeni, ai NATO și ai Uniunii Europene, precum și cu cei doi emisari americani, Kushner și Steve Witkoff. În cadrul acestor discuții, Franța a declarat că nu poate exista o pace durabilă în Ucraina fără a aborda securitatea europeană, iar acest lucru necesită implicarea europenilor.

Guvernele europene au evitat în mare parte contactul cu președintele rus Vladimir Putin în timpul războiului, deși liderii finlandezi și norvegieni au avut o convorbire cu acesta pe 27 octombrie, convorbire care a fost criticată de unii dintre omologii lor europeni.

Rusia a precizat clar că nu vede un loc pentru europeni la întâlnirea cu ucrainenii și americanii. Vorbind la Paris, Rubio a declarat că SUA își propun să extindă discuțiile trilaterale pentru a include și Europa la un moment dat. „În zilele următoare, poate că putem face progrese în ceea ce privește includerea lor în acest domeniu”, a spus șeful politicii externe americane.

În ajunul discuțiilor, Trump a declarat că Washingtonul a văzut o „înclinație foarte puternică” către încheierea războiului deoarece ambele părți sunt „obosite să lupte”. Cu toate acestea, oboseala declarată de președintele american nu s-a văzut în ultima perioadă și pe câmpul de luptă. Peste noapte, forțele ruse au atacat 10 regiuni ucrainene și cinci substații electrice majore, provocând pene de curent și moartea a două persoane.

În același timp, Rusia a declarat că o instalație industrială a fost avariată într-un atac cu drone ucrainene în orașul Novgorod, din nordul țării. Surse din industrie au declarat că atacurile cu drone ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești de la sfârșitul lunii octombrie au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu aproximativ 30%.

Nu a existat niciun semn public că Putin este dispus să renunțe la cererea sa ca Ucraina să predea întreaga regiune estică Donbas înainte de a se putea ajunge la un acord de pace, iar Zelenski refuză să predea teritoriile pe care forțele sale le-au apărat cu prețul vieții.

Avansurile Rusiei au încetinit practic până la oprirea totală, dar Moscova a bombardat orașele și instalațiile energetice ucrainene, în timp ce Ucraina și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești și asupra altei infrastructuri.