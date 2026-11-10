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Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri

Melania Agiu
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
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Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis, marți, că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”, relatează TASS.

„Se pare că discuțiile de la Abu Dhabi au fost foarte productive. Cred că cel mai important lucru este, evident, că mai sunt multe de făcut în această privință. Nu este vorba despre ceva care ar fi pe punctul de a fi rezolvat în următoarele 24 de ore sau ceva de genul acesta”, a declarat el reporterilor. Rubio se află în prezent la Paris pentru a participa la o reuniune a unor diplomați de rang înalt din țările G7.

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Potrivit agenției TASS, delegațiile Rusiei, Statelor Unite și Ucrainei au discutat timp de 4 ore și jumătate. Discuțiile trilaterale vor fi reluate miercuri, a precizat sursa citată. Delegația rusă este condusă de consilierul prezidențial Vladimir Medinsky, iar echipa de negociatori ucraineană este condusă de șeful Serviciului de Informații Externe, Rustem Umerov. De asemenea, la masa de negocieri, la începutul acestora, erau prezenți trimișii lui Trump, Steve Witcoff și Jared Kushner, comandantul forțelor NATO din Europa, Alexus Grinkevič, și șeful Ministerului de Externe al EAU, Abdulla bin Zayed Al Nahyan. Reprezentanți europeni nu erau prezenți, în ciuda declarațiilor oficialilor francezi.

Părțile au început întâlnirea în jurul orei 11:15. Delegațiile Rusiei și Ucrainei au folosit limba rusă pentru comunicare, a raportat o sursă de la TASS.

Discuțiile de la Abu Dhabi au dus la încheierea unui acord privind un schimb important de prizonieri

O sursă a declarat pentru „Ukrainska Pravda” că Ucraina, SUA și Rusia au convenit, în cadrul primei runde de negocieri de la Abu Dhabi din 10 noiembrie, să organizeze „un schimb de prizonieri la scară largă în viitorul apropiat”.

„În urma primei zile a discuțiilor trilaterale, activitatea delegației noastre a dat un rezultat important: s-a ajuns la un acord privind un schimb de prizonieri la scară largă, care va avea loc în viitorul apropiat.”, a transmis o sursă apropiată delegației ucrainene.

Potrivit unor rapoarte din presa rusă, în urma întâlnirii de la Abu Dhabi, Witcoff și Kushner ar putea pleca la Moscova, iar apoi la Kiev.

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