Petrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%

Reluarea atacurilor cu drone din Ucraina de la sfârșitul lunii octombrie a redus capacitatea de rafinare a petrolului Rusiei cu aproximativ 30%, scrie Reuters. Sursele citate estimează că prelucrarea efectivă a țițeiului ar fi putut scădea cu până la aproximativ 700.000 de tone pe zi.

În ultima săptămână, atacurile ucrainene au perturbat operațiunile sau au provocat situații de urgență la nouă dintre cele 35 de rafinării majore ale Rusiei. Instalațiile afectate de atacurile ucrainene aveau o capacitate zilnică combinată de procesare de aproximativ 300.000 de tone metrice pe zi, sau 2,2 milioane de barili, comparativ cu capacitatea totală de rafinare primară a Rusiei de aproximativ 930.000 de tone pe zi, a declarat Reuters.

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Printre instalațiile afectate se numără rafinăriile din Reazan, Iaroslavl și regiunea Volga. Pe 9 noiembrie, un atac cu drone ucrainene a incendiat rafinăria Kiriși din regiunea Leningrad, a doua cea mai mare rafinărie din Rusia, potrivit guvernatorului regional. În altă parte a regiunii Leningrad, resturi dintr-o dronă ucraineană au căzut peste un bloc de apartamente din orașul Vsevolojsk în timpul atacului și au ucis o femeie, a adăugat guvernatorul.

Campania vine în urma unei serii de atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești lansată în luna octombrie. Pe 30 octombrie, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a confirmat atacurile asupra a trei rafinării și a unui complex chimic-gazos. De asemenea, compania ucraineană de apărare Fire Point a declarat că dronele sale au atacat rafinăria Novokuibișevsk din regiunea Samara în acea zi.

Atacurile au loc în contextul în care Rusia se confruntă cu o presiune asupra aprovizionării interne cu combustibil, dar continuă în același timp să exporte motorină în străinătate.

Pe 9 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin pentru a permite exporturile de motorină rusească către Statele Unite. Prima navă-cisternă care transporta aproximativ 40.000 de tone metrice de motorină rusească s-a îndreptat ulterior spre SUA pe 22 octombrie. Trump a anunțat unilateral, de asemenea, un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina pe 11 octombrie, pe fondul presiunilor americane asupra Kievului de a înceta să mai vizeze rafinăriile rusești.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 11 octombrie că Ucraina va înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești doar dacă Moscova va înceta să mai vizeze infrastructura energetică a Ucrainei.