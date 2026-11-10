Prima pagină » Știri externe » Petrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%

Petrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%

Petrolul rusesc, sub asediu pe fondul discuțiilor de pace începute la Abu Dhabi. Atacurile ucrainene au redus capacitatea de rafinare a Rusiei cu până la 30%
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Reluarea atacurilor cu drone din Ucraina de la sfârșitul lunii octombrie a redus capacitatea de rafinare a petrolului Rusiei cu aproximativ 30%, scrie Reuters. Sursele citate estimează că prelucrarea efectivă a țițeiului ar fi putut scădea cu până la aproximativ 700.000 de tone pe zi.

În ultima săptămână, atacurile ucrainene au perturbat operațiunile sau au provocat situații de urgență la nouă dintre cele 35 de rafinării majore ale Rusiei. Instalațiile afectate de atacurile ucrainene aveau o capacitate zilnică combinată de procesare de aproximativ 300.000 de tone metrice pe zi, sau 2,2 milioane de barili, comparativ cu capacitatea totală de rafinare primară a Rusiei de aproximativ 930.000 de tone pe zi, a declarat Reuters.

Sondaj Gândul

Ați vota-o președinte pe Diana Buzoianu?

Loading ...

Printre instalațiile afectate se numără rafinăriile din Reazan, Iaroslavl și regiunea Volga. Pe 9 noiembrie, un atac cu drone ucrainene a incendiat rafinăria Kiriși din regiunea Leningrad, a doua cea mai mare rafinărie din Rusia, potrivit guvernatorului regional. În altă parte a regiunii Leningrad, resturi dintr-o dronă ucraineană au căzut peste un bloc de apartamente din orașul Vsevolojsk în timpul atacului și au ucis o femeie, a adăugat guvernatorul.

Campania vine în urma unei serii de atacuri asupra infrastructurii petroliere rusești lansată în luna octombrie. Pe 30 octombrie, viceprim-ministrul rus Alexander Novak a confirmat atacurile asupra a trei rafinării și a unui complex chimic-gazos. De asemenea, compania ucraineană de apărare Fire Point a declarat că dronele sale au atacat rafinăria Novokuibișevsk din regiunea Samara în acea zi.

Atacurile au loc în contextul în care Rusia se confruntă cu o presiune asupra aprovizionării interne cu combustibil, dar continuă în același timp să exporte motorină în străinătate.

Pe 9 octombrie, președintele american Donald Trump a anunțat un acord cu președintele rus Vladimir Putin pentru a permite exporturile de motorină rusească către Statele Unite. Prima navă-cisternă care transporta aproximativ 40.000 de tone metrice de motorină rusească s-a îndreptat ulterior spre SUA pe 22 octombrie. Trump a anunțat unilateral, de asemenea, un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina pe 11 octombrie, pe fondul presiunilor americane asupra Kievului de a înceta să mai vizeze rafinăriile rusești.

Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 11 octombrie că Ucraina va înceta atacurile asupra rafinăriilor de petrol rusești doar dacă Moscova va înceta să mai vizeze infrastructura energetică a Ucrainei.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWSPlanul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși
18:30
Planul postbelic pentru Europa, discutat la Abu Dhabi înaintea discuțiilor de pace dintre Rusia și Ucraina. SUA și aliații europeni au decis să reconfigureze securitatea pe continent pentru a preveni un nou război declanșat de ruși
CONTROVERSĂPremierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
18:06
Premierul Slovaciei îl acuză pe Friedrich Merz de „șantaj”, după ce acesta a condiționat viitorul buget al UE de sprijinul financiar pentru Ucraina. Cum a reacționat premierul Ungariei în fața declarațiilor cancelarului german
PROTESTFranța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
17:46
Franța, din nou în stradă. Mobilizare masivă a elevilor, studenților și sindicatelor împotriva măsurilor guvernului de creștere a salariului minim cu doar 1,6%: „Vom ieși în stradă în fiecare săptămână”
NEGOCIERISecretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
17:00
Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, spune că discuțiile de la Abu Dhabi dintre Rusia, SUA și Ucraina au fost „foarte productive”. Ce se știe până acum despre cele patru ore și jumătate de negocieri
CONTROVERSĂȘeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”
16:56
Șeful Pentagonului, în defensivă după ce un republican din Congres a demarat procesul de destituire a acestuia. Pete Hegseth acuză un „proces-spectacol și o cascadorie politică”
FLASH NEWSZi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți
16:39
Zi de doliu național în Bulgaria, după tragedia care a avut loc pe autostrada Trakia. Premierul Rumen Radev anunță ajutoare financiare pentru familiile victimelor. Ce detalii oferă autoritățile de la Sofia despre răniți
Mediafax
Nicușor Dan, DEZLĂNȚUIT la adresa AUR: Cu ei la guvernare, ar fi însemnat RETROGRADAREA ratingului de țară într-o săptămână
Digi24
Recompensă de până la 20 de milioane de dolari pentru oricine furnizează informații despre instalațiile nucleare ale Iranului
Cancan.ro
Scandal la Antena 1! Și-au dat în judecată propriul câștigător de la Splash!: i-au băgat premiul în cont, apoi i-au cerut banii înapoi cu dobândă!
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume a încins rețelele sociale cu o poză în oglindă: „Superbă!”
Adevarul
Țara europeană cu cel mai ridicat nivel de trai caută 335.000 de angajați. Meseriile pentru care angajează străini
Mediafax
TRAGEDIE în Bulgaria! Accidente în lanț pe autostradă, un român printre RĂNIȚI
Click
Dan Nuțu, în stare gravă la spital! Actorul ar fi suferit un accident în locuința din România
Digi24
A moștenit 12 milioane de dolari, dar nu are acces la bani pentru că tatăl ei a pus 2 condiții înainte de a muri
Cancan.ro
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane și documente falsificate
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Gabriella Barbu de la Insula Iubirii în zona feselor! Imagini nemaivăzute cu ispita înainte de toate intervențiile
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Promotor.ro
Black Friday la Dedeman: Cameră de supraveghere cu panou solar care poate supraveghea curtea și locul de parcare
Descopera.ro
Primele planete ale Sistemului Solar erau făcute din...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-am combinat cu fata de la Meteo
Descopera.ro
Uranus și Neptun nu ar fi, de fapt, gemeni, relevă noi cercetări
Mediafax Italia
Cresc salariile din 2027?! Ce bonusuri sunt pregătite pentru angajați
Mediafax Spania
Trucul cu capace de bere care a devenit viral după ce a apărut într-un serial
ULTIMA ORĂNicușor Dan anunță că raportul pe alegerile anulate nu este gata, dar recunoaște că pe influența rusă nu există dovezi noi. „Pe influența rusă, în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte”
20:12
Nicușor Dan anunță că raportul pe alegerile anulate nu este gata, dar recunoaște că pe influența rusă nu există dovezi noi. „Pe influența rusă, în urmă cu un an, Procurorul General a prezentat niște fapte”
ULTIMA ORĂNicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR 
20:11
Nicușor Dan îi dă dreptate lui Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, pentru că a refuzat să autorizeze protestul pro-Georgescu organizat de AUR 
INFRASTRUCTURĂImagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”
19:51
Imagini din cel mai lung tunel de autostradă din România. În ce stadiu se află lucrările și cum arată galeriile „tunelurilor pentru urși”
ULTIMA ORĂDe ce a refuzat Nicușor Dan ideea anticipatelor: „Să facem un exercițiu de imaginație” / „Mai avem 4-5 luni cu un Guvern demis, iar partidele se vor înjura în mod abitir” / „O țară care se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an” / „Care credeți că ar fi fost răspunsul investitorilor?”
19:46
De ce a refuzat Nicușor Dan ideea anticipatelor: „Să facem un exercițiu de imaginație” / „Mai avem 4-5 luni cu un Guvern demis, iar partidele se vor înjura în mod abitir” / „O țară care se împrumută cu 150 de miliarde de lei pe an” / „Care credeți că ar fi fost răspunsul investitorilor?”
ULTIMA ORĂNicușor Dan condamnă AUR pentru relația cu Călin Georgescu și ironizează numele fostului prezidențiabil: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică”
19:42
Nicușor Dan condamnă AUR pentru relația cu Călin Georgescu și ironizează numele fostului prezidențiabil: „Îl susține pe un anume Georgescu, care a zis că Deveselu este o rușine diplomatică”
MARIUS TUCĂ SHOWDan Dungaciu critică Președinția că girează un forum anti-american: „Evenimentul principal este lansarea cărții despre înfrângerea trumpismului”
19:23
Dan Dungaciu critică Președinția că girează un forum anti-american: „Evenimentul principal este lansarea cărții despre înfrângerea trumpismului”

Cele mai noi

Trimite acest link pe