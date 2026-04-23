A murit Darrell Sheets. Vedeta celebrei emisiuni „Războiul depozitelor” avea 67 de ani

Darrell Sheets, cunoscut publicului din emisiunea „Războiul depozitelor” (Storage Wars), a murit la vârsta de 67 de ani, în locuința sa din Arizona. Poliția a intervenit în urma unei sesizări și a deschis o anchetă pentru a stabili circumstanțele decesului.

Potrivit informațiilor transmise de autorități și citate de agenția EFE, polițiștii din Lake Havasu City, statul Arizona, au fost chemați în jurul orei locale 02:00, în urma unei sesizări privind o persoană decedată.

„La sosire, agenţii au găsit un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană de glonţ auto-provocată în zona capului”, se arată în comunicatul Departamentului de Poliție, preluat de revista Variety.

Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar ulterior medicul legist al comitatului Mohave a confirmat identitatea acestuia: Darrell Sheets.

Autoritățile au precizat că ancheta este în desfășurare, însă una dintre ipotezele luate în calcul este sinuciderea.

Reacția producătorilor emisiunii

Moartea lui Darrell Sheets a generat reacții în rândul echipei emisiunii care l-a făcut celebru, difuzată de A&E.

„Suntem profund îndureraţi de moartea lui Darrell ‘The Gambler’ Sheets, un membru drag al familiei noastre din ‘Storage Wars’. Transmitem condoleanţe familiei şi celor dragi în aceste momente dificile”, a declarat un purtător de cuvânt al postului.

Cariera și retragerea din televiziune

Supranumit „The Gambler” („Jucătorul”), Darrell Sheets a devenit cunoscut datorită participării sale la emisiunea Storage Wars, difuzată și în România sub numele „Războiul depozitelor”.

A fost unul dintre personajele centrale ale show-ului timp de 13 ani, câștigând popularitate prin stilul său direct și prin pariurile riscante făcute în cadrul licitațiilor.

În 2023, acesta s-a retras din emisiune și s-a orientat către afaceri, deschizând un magazin de antichități în Arizona, numit „Havasu Show Me Your Junk”.

Persoanele care se confruntă cu depresie sau anxietate pot apela TEL VERDE 0374.456.420, disponibil 24 de ore din 24. De asemenea, pentru sprijin în caz de criză sau impulsuri suicidale, Alianța Română de Prevenție a Suicidului oferă asistență la numărul 0800 801 200 sau la adresa de email [email protected].

Recomandarea autorului: