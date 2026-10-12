A murit unul dintre principalii actori ai serialului „Breaking Bad”. Avea doar 34 de ani

Actorul american RJ Mitte, cunoscut publicului din întreaga lume pentru rolul lui Walter White Jr. din celebrul serial „Breaking Bad”, a murit la vârsta de 34 de ani. Decesul a fost confirmat luni, 12 octombrie 2026, de reprezentanții săi. Actorul a fost găsit decedat în statul american Texas, iar autoritățile investighează circumstanțele morții. Dincolo de cariera sa în cinematografie și televiziune, Mitte era cunoscut pentru implicarea în apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități.

RJ Mitte, actorul care a devenit celebru interpretându-l pe Walter „Flynn” White Jr., fiul personajului principal din serialul „Breaking Bad”, a murit luni, 12 octombrie, în Brownsville, Texas. Avea 34 de ani. Informația a fost publicată de TMZ și confirmată ulterior de reprezentanții actorului, potrivit publicațiilor americane Variety și The Hollywood Reporter.

Moartea sa a fost confirmată pentru TMZ inclusiv de un oficial local. Publicația americană susține, citând informații obținute de la autorități, că actorul s-ar fi sinucis. Reprezentanții lui RJ Mitte nu au anunțat însă oficial cauza decesului, iar ancheta autorităților este în desfășurare.

Familia și reprezentanții actorului au confirmat vestea tragică

Într-o declarație transmisă presei americane, reprezentanții actorului și-au exprimat profunda tristețe față de dispariția acestuia, amintind atât realizările sale artistice, cât și implicarea sa în activități caritabile și în susținerea persoanelor cu dizabilități.

Aceștia au subliniat că RJ Mitte a reușit să transforme notorietatea dobândită prin „Breaking Bad” într-o platformă prin care a promovat incluziunea și a combătut prejudecățile legate de persoanele cu dizabilități.

Actorul a colaborat cu organizații precum United Cerebral Palsy și Shriners Children’s, implicate în sprijinirea persoanelor cu afecțiuni medicale și dizabilități. De asemenea, a ocupat funcția de președinte al The Mitte Foundation, organizație care susține inițiative filantropice și proiecte comunitare.

Reprezentanții săi au cerut ca intimitatea familiei și a persoanelor apropiate să fie respectată în această perioadă.

Rolul din „Breaking Bad” l-a transformat într-un actor cunoscut în întreaga lume

RJ Mitte a devenit cunoscut datorită rolului Walter White Jr., supranumit Flynn, din serialul „Breaking Bad”, una dintre cele mai apreciate producții de televiziune din ultimele decenii.

Difuzat între 2008 și 2013, serialul urmărește povestea lui Walter White, un profesor de chimie interpretat de Bryan Cranston, care, după ce află că suferă de cancer, începe să producă metamfetamină pentru a asigura viitorul financiar al familiei sale. Treptat, personajul ajunge să conducă o afacere criminală, iar deciziile sale au consecințe devastatoare asupra celor apropiați.

În această poveste, RJ Mitte l-a interpretat pe fiul adolescent al lui Walter White și al soției sale, Skyler, jucată de Anna Gunn. Personajul său devine martorul destrămării familiei, pe măsură ce adevărul despre activitățile ilegale ale tatălui său iese la iveală.

Mitte a apărut în 56 de episoade ale serialului, de-a lungul celor cinci sezoane. Distribuția producției a câștigat în 2014 premiul Screen Actors Guild pentru cea mai bună distribuție într-un serial dramatic.

„Breaking Bad”, creat de Vince Gilligan, a obținut 16 premii Primetime Emmy din 58 de nominalizări și a devenit un fenomen cultural la nivel internațional.

RJ Mitte suferea de paralizie cerebrală, la fel ca personajul său

Unul dintre aspectele care au făcut interpretarea lui RJ Mitte deosebită a fost legătura dintre experiența sa personală și personajul interpretat.

Actorul trăia cu paralizie cerebrală, o afecțiune neurologică ce poate afecta mișcarea, postura și coordonarea musculară. A fost diagnosticat în copilărie, în jurul vârstei de trei ani, și a urmat terapie pentru a-și îmbunătăți mobilitatea și vorbirea.

Personajul Walter White Jr. avea aceeași afecțiune, iar experiența personală i-a permis actorului să aducă autenticitate rolului.

Succesul din „Breaking Bad” i-a oferit ulterior posibilitatea de a vorbi public despre dificultățile întâmpinate de persoanele cu dizabilități și despre lipsa reprezentării acestora în industria cinematografică.

RJ Mitte a susținut constant că actorii cu dizabilități trebuie să beneficieze de oportunități reale, inclusiv în roluri care nu sunt definite exclusiv de condiția lor medicală.

Ce alte filme și seriale l-au făcut cunoscut

După încheierea serialului „Breaking Bad”, în 2013, RJ Mitte și-a continuat cariera în cinematografie și televiziune.

A apărut în producții precum „Switched at Birth”, „The Recall”, „The Oak Room”, „Now Apocalypse” și „The Guardians of Justice”.

Un alt rol important a fost cel din filmul „Triumph”, lansat în 2021, în care a interpretat un elev de liceu cu paralizie cerebrală care își dorește să devină luptător, în ciuda dificultăților fizice și a obstacolelor întâmpinate.

Printre proiectele sale mai recente s-au numărat „Love Me Dead”, „Westhampton” și filmul independent „Talking to Strangers”.

Cu doar câteva zile înainte de moarte, actorul vorbise despre „Breaking Bad”

Dispariția actorului a venit la scurt timp după o apariție publică în care acesta vorbise despre experiența sa în serialul care l-a consacrat.

Potrivit TMZ, RJ Mitte participase cu doar câteva zile înainte la „The Joe Vulpis Podcast”, unde povestise despre felul în care „Breaking Bad” i-a schimbat viața și despre relațiile apropiate pe care le păstrase cu foștii colegi de distribuție.

Actorul discutase inclusiv despre soarta pe care ar fi putut-o avea personajul Walter White Jr. după evenimentele din finalul serialului, considerând că familia White ar fi continuat să sufere din cauza consecințelor acțiunilor lui Walter.

La începutul lunii octombrie, Mitte apăruse și în fotografii alături de Luis Moncada, unul dintre actorii din „Breaking Bad”.

Actorul se logodise în 2025

În plan personal, RJ Mitte era logodit cu Kennedy Suarez, partenera sa de mai mulți ani.

Cei doi își anunțaseră logodna în octombrie 2025. Informația a fost amintită și de presa americană în relatările despre moartea actorului.

Dispariția sa, la numai 34 de ani, pune capăt unei cariere construite atât în fața camerelor de filmat, cât și prin proiecte dedicate persoanelor cu dizabilități.

Pentru publicul din România, unde „Breaking Bad” a devenit cunoscut inclusiv prin platformele de streaming, RJ Mitte va rămâne asociat în primul rând cu Walter White Jr., adolescentul prins între loialitatea față de familie și descoperirea adevărului despre propriul tată.

Dincolo de acest rol, actorul lasă în urmă acțiuni civice pentru o mai bună reprezentare a persoanelor cu dizabilități în cinematografie și în societate.