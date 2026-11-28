Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat sâmbătă după ce Ilie Bolojan a declarat, la Suceava, că acesta „nu a făcut ceea ce trebuia la Ministerul Sănătății”. Social-democratul a explicat că a refuzat mai multe solicitări pe care i le-ar fi făcut fostul premier, printre care reducerea salariilor personalului medical, diminuarea finanțării spitalelor orășenești și limitarea introducerii medicamentelor inovative pe lista de compensate. Rogobete susține că deciziile sale au urmărit protejarea pacienților și a personalului medical.

Alexandru Rogobete îi răspunde lui Bolojan: „Am făcut ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali”

Reacția ministrului Sănătății a venit după declarațiile făcute de Ilie Bolojan la Suceava, unde fostul premier a criticat activitatea acestuia la conducerea ministerului. Alexandru Rogobete a confirmat că nu a urmat ceea ce considera Bolojan că trebuie făcut, dar spune că a luat decizii în interesul medicilor, asistenților medicali și pacienților.

Într-o postare publicată sâmbătă pe Facebook, ministrul a susținut că fostul premier i-ar fi cerut să reducă salariile personalului medical cu 10%, solicitare pe care a refuzat-o.

„Da, domnule Bolojan. Recunosc. Mi-ați cerut să reduc cu 10% salariile personalului medical. Am refuzat. Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru medicii și asistenții medicali care țin spitalele în picioare”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ce alte măsuri susține Rogobete că a refuzat

Ministrul Sănătății a enumerat și alte solicitări pe care spune că nu le-a acceptat în perioada în care a condus instituția. Una dintre acestea ar fi vizat medicamentele inovative, pe care Bolojan i-ar fi cerut să nu le mai introducă pe lista medicamentelor compensate, din cauza costurilor ridicate.

Rogobete afirmă că a respins propunerea pentru a nu limita accesul pacienților la tratamente moderne.

„Nu am făcut ceea ce trebuia pentru dumneavoastră. Am făcut ceea ce trebuia pentru pacienții care au nevoie de tratamente moderne și de o șansă în plus la viață”, a continuat el.

O altă solicitare despre care vorbește ministrul ar fi fost reducerea finanțării spitalelor orășenești. Alexandru Rogobete spune că nu a acceptat nici această măsură, argumentând că unitățile medicale din orașele mici sunt esențiale pentru comunitățile pe care le deservesc, în special pentru persoanele care nu pot ajunge cu ușurință la spitalele mari.

„Mi-ați cerut să reduc finanțarea spitalelor orășenești. Nu am făcut-o. Pentru că spitalele mici nu sunt niște cifre într-un tabel de Excel. Sunt spitalele care asigură servicii medicale pentru comunități întregi, pentru oameni care nu au întotdeauna posibilitatea să ajungă într-un centru universitar”, afirmă Rogobete.

Ministrul a mai spus că a refuzat și solicitarea de reducere a sporurilor acordate personalului medical, considerând că o astfel de măsură ar afecta veniturile angajaților care lucrează în condiții dificile și au responsabilități importante.

„Pentru că nu poți să le ceri oamenilor să muncească în condiții grele, să își asume responsabilități uriașe și apoi să le tai veniturile”, afirmă social-democratul.

Rogobete: „Dacă acestea erau reformele pe care le așteptați de la mine, atunci sunt liniștit că nu le-am făcut!”

Alexandru Rogobete a revenit asupra criticilor lui Ilie Bolojan și a punctat că nu regretă deciziile luate în privința sistemului sanitar. Ministrul susține că prioritățile sale au fost pacienții, personalul medical și funcționarea sistemului de sănătate.

„Așadar, da, domnule Bolojan, aveți dreptate. Nu am făcut ceea ce ați considerat dumneavoastră că trebuie făcut”, continuă ministrul. Rogobete menționează că a făcut ceea ce a „considerat ca ministru că este corect pentru pacienți, pentru medici și pentru sistemul de sănătate”.

„Dacă acestea erau reformele pe care le așteptați de la mine, atunci sunt liniștit că nu le-am făcut!”, a mai declarat Rogobete.

În final, ministrul a explicat ce înseamnă, în opinia sa, reforma în sănătate, insistând asupra investițiilor și îmbunătățirii accesului pacienților la servicii medicale.

„Pentru mine, reforma în sănătate nu înseamnă să tai salarii, să limitezi accesul la medicamente și să închizi spitale prin subfinanțare. Înseamnă să construiești, să investești și să le oferi oamenilor acces la servicii medicale”, a conchis Alexandru Rogobete.