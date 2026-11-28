Două profesoare din județul Iași au fost condamnate la câte 4 ani de închisoare, după ce un copil de 3 ani a decedat în fosa septică a unei școli.

Două profesoare din Iași au fost condamnate la câte 4 ani de închisoare, după ce un copil de 3 ani a murit înecat în fosa septică a unei școli, în 2019. În același dosar au fost condamnați fostul viceprimar al comunei Brăești și doi inspectori DSP Iași. Sentința nu este definitivă, iar faptele riscă să se prescrie în apel.

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Fosta directoare a Școlii Profesionale Brăești și învățătoarea care coordona structura din satul Buda au primit câte 4 ani de închisoare cu executare pentru ucidere din culpă. Instanța le-a interzis, timp de trei 3 ani, să ocupe funcții publice sau de conducere în învățământ. Potrivit TVR, cele două profesoare lucrează în continuare la o școală din Brăești.

„Se va emite mandat de executare a pedepsei închisorii la momentul rămânerii definitive a prezentei hotărâri”, se arată în minuta instanței, citată de Agerpres.

Fostul viceprimar al comunei Brăești, printre persoanele care au fost condamnate

Petrică Liță, fostul viceprimar al comunei Brăești, a primit 3 ani de închisoare cu executare. Un inspector DSP Iași, Dragoș Chiriac, a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare. Ambilor le-a fost interzis, timp de 3 ani, să ocupe anumite funcții publice sau de control. Al doilea inspector DSP a fost condamnat la 2 ani și 6 luni de închisoare cu suspendare, sub supraveghere timp de 3 ani. Dacă sentința rămâne definitivă, va urma un program de reintegrare socială și va presta 60 de zile de muncă în folosul comunității.

Ancheta procurorilor a durat circa4 ani. Cele două profesoare și fostul viceprimar au fost acuzați că nu au asigurat securizarea gurii de acces la fosa septică prin repararea sau fixarea capacelor. Cei doi inspectori DSP au fost acuzați că au făcut controale necorespunzătoare și nu au cerut eliminarea riscurilor. Apărătorii a 3 inculpați au solicitat schimbarea încadrării faptelor în neglijență în serviciu. Judecătorii au respins cererile.

Copilul de 3 ani a murit înecat în fosa septică

Tragedia s-a produs pe 15 aprilie 2019, în satul Buda, județul Iași. Un minor de 3 ani a venit în incinta instituției de învățământ cu fratele său mai mare. Băiețelul de 3 ani a dispărut în timpul unei activități școlare și a fost găsit în fosa septică a școlii. Medicii nu au reușit să-l salveze. Cazul a declanșat anchete administrative, iar directoarea școlii a fost demisă. Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu.

Instanța a stabilit despăgubiri morale de 400.000 de lei pentru mama copilului. Cei 5 inculpați trebuie să achite suma în solidar. Pentru garantarea plății, judecătorii au instituit sechestru asigurător asupra bunurilor acestora.

Pe de altă parte, există riscul ca pedepsele să nu mai fie executate, dacă intervine prescripția răspunderii penale. Potrivit calculelor Ziarului de Iași, termenul s-ar putea împlini în iunie 2027. Astfel, instanța de apel ar avea la dispoziție doar câteva luni pentru pronunțarea unei decizii definitive.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ