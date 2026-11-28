Un meci din Divizia a III-a poloneză dintre Stal Stalowa Wola și Legia Varșovia a fost întrerupt din cauza unui suporter care a intrat pe teren cu o trotinetă electrică.

El a pătruns pe teren dinspre poarta Legiei Varșovia și s-a deplasat până în jumătarea echipei adverse Stal Stalowa. Individul s-a plimbat timp de câteva secunde pe gazon, în apropierea jucătorilor, pe durata prelungurilor, potrivit Sportwefakty.

Agenții de securitate n-au reușit să-l prindă

Urmărit de agenții de securitate pentru a-l prinde, el și-a văzut liniștit de drum, făcând cale întoarsă spre poarta Legiei Varșovia.

„N-am mai văzut aşa ceva în viaţa mea”, a spus în direct comentatorul. El l-a numit pe individ „kukiriniarz”, un cuvânt din limba poloneză care se referă atât la un utilizator de trotinetă electrică, cât şi la un prostănac.

Potrivit legilor din Polonia, suporterul riscă să ajungă chiar la închisoare

Partida a fost reuată după 35 de secunde. Nu există informații cu privire la sancționarea suporterului, dar potrivit legilor din Polonia, el riscă să se aleagă cu accesul suspendat la toate stadioanele din țară pentru o perioadă cuprinsă între doi și șase ani, potrivit Echodnia.

De asemenea, poate primi o amendă penală, calculată după veniturile sale.Legea prevede că suporterii care perturbă meciurile riscă închisoare cu executare până la trei ani sau efectuarea muncii în folosul comunității.

Și echipa gazdă riscă să fie amendată usturător

Organizatoarea partidei, clubul Stolowa Wola, urmează să fie anchetată de Comisia de Disciplină a Federației Poloneze de Fotbal, riscând o amendă pentru deficiențele de securitate. Clubul de forbal îl poate acționa pe suporter în instanță pentru recuperarea prejudiciului.

Nici jucătorii n-au fost afectați și au continuat să joace, echipa gazdă câștigând partida cu scorul de 3-2. Legia Varșovia a marcat două goluri în prima repriză, dar Stalowa Wola a înscris în minutele 69,79 și 85, din penalty.

Sursa Video: PZP+