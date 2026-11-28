Moștenitorii regretatului creator de modă Giorgio Armani iau în calcul achiziționarea unei părți din participația de 15% scoasă la vânzare conform testamentului fondatorului celebrului brand italian. Trei persoane din familia și cercul apropiat al designerului ar putea prelua împreună între 2% și 3% din companie, în timp ce cea mai mare parte a acțiunilor ar urma să ajungă la grupul francez L’Oréal.

Este vorba despre Silvana Armani, Andrea Camerana și Leo dell’Orco, persoane care au avut roluri importante în viața și activitatea creatorului de modă. Potrivit surselor citate de Reuters, negocierile sunt în desfășurare, fără să existe încă un acord final.

Casa de modă Armani este evaluată de analiști între 5 și 12 miliarde de euro.

Cine sunt cei trei moștenitori care ar putea deveni acționari Armani

Silvana Armani, în vârstă de 71 de ani, este nepoata creatorului de modă și responsabilă de colecțiile vestimentare pentru femei ale casei Armani.

Andrea Camerana, în vârstă de 56 de ani, este un alt nepot al designerului și membru al consiliului de administrație al companiei.

Al treilea potențial cumpărător este Leo dell’Orco, în vârstă de 74 de ani, partenerul de viață al lui Giorgio Armani. Acesta conduce departamentul de îmbrăcăminte pentru bărbați al casei de modă.

Cei trei ar putea achiziționa împreună o participație de aproximativ 2%-3% din companie, potrivit informațiilor obținute de Reuters de la surse apropiate negocierilor.

Cum ar urma să fie împărțite acțiunile scoase la vânzare

Participația de 15% pe care Giorgio Armani a prevăzut-o pentru vânzare în testament ar putea fi împărțită între trei categorii de cumpărători.

L’Oréal, grupul francez care deține licența pentru parfumurile, produsele de îngrijire a pielii și machiajul Armani până în 2050, negociază preluarea unei participații de aproximativ 10%.

Producătorul de ochelari EssilorLuxottica, un alt partener comercial important al brandului italian, ar urma să cumpere între 2% și 3%. Diferența, estimată tot la 2%-3%, ar putea ajunge la cei trei apropiați ai designerului.

Conglomeratul francez de lux LVMH, menționat în testament printre potențialii cumpărători prioritari, nu este implicat în actualul proces de vânzare, potrivit surselor Reuters.

Ce le-a lăsat Giorgio Armani moștenitorilor prin testament

Designerul italian a stabilit în testament condițiile în care trebuie reorganizată proprietatea casei de modă după moartea sa.

Documentul prevede vânzarea unei participații inițiale de 15% în termen de 18 luni de la decesul fondatorului. Ulterior, ar urma să fie transferată o participație suplimentară cuprinsă între 30% și 54,9% aceluiași cumpărător sau, alternativ, compania ar putea fi listată la bursă.

Testamentul acordă prioritate unor grupuri precum LVMH, L’Oréal și EssilorLuxottica, cu care Armani are parteneriate comerciale.

Un detaliu important este că documentul nu menționează explicit posibilitatea ca moștenitorii să cumpere o parte din participația inițială de 15%.

Potrivit Reuters, împărțirea acțiunilor între mai mulți cumpărători ar putea păstra deschise opțiunile pentru viitoarea reorganizare a companiei, inclusiv o eventuală listare la bursă.

Cum este organizată proprietatea imperiului Armani

Fundația Giorgio Armani, înființată de creatorul de modă pentru a-i proteja moștenirea și pentru a asigura respectarea dorințelor sale, deține proprietatea deplină asupra a 10% din casa de modă și proprietatea nudă asupra celorlalte 90% din acțiuni.

Drepturile de uzufruct aferente acțiunilor sunt împărțite între moștenitorii designerului. Acestea includ drepturi precum votul și încasarea dividendelor, în timp ce proprietatea nudă reprezintă deținerea titlului juridic asupra acțiunilor.

Giorgio Armani a stabilit în testament inclusiv numărul de acțiuni care trebuie contribuite de fiecare moștenitor pentru formarea participației de 15%. Înainte de transferul către cumpărători, drepturile de uzufruct aferente acțiunilor vândute vor fi stinse, astfel încât noii proprietari să dobândească drepturi depline.

Giorgio Armani a murit la 91 de ani și nu a avut copii

Supranumit „Regele Giorgio”, creatorul italian a murit pe 4 septembrie 2025, la vârsta de 91 de ani. Numele său a devenit sinonim cu eleganța italiană și cu stilul vestimentar modern.

Designerul nu a avut copii, iar testamentul său stabilește modul în care va fi administrat și transmis mai departe imperiul construit de-a lungul deceniilor.

Negocierile pentru vânzarea participației de 15% continuă, fără să fi fost anunțat un acord. Reprezentanții Armani, LVMH și EssilorLuxottica nu au dorit să comenteze informațiile, în timp ce L’Oréal nu a oferit imediat un punct de vedere.

Evaluată de analiști între 5 și 12 miliarde de euro, casa de modă Armani se pregătește pentru o schimbare importantă, iar implicarea moștenitorilor în viitoarea structură de acționariat ar putea avea un rol semnificativ în păstrarea controlului asupra moștenirii creatorului italian.