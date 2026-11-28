Șapte persoane au fost ucise și alte 97 au fost rănite după o explozie declanșată într-o școală din provincia Kunar (Afganistan), în zona Anderseir din Asadabad, a raportat TOLO News, citând poliția locală.

Incidentul s-a petrecut la 10 dimineața (ora locală). Canalul TV a raportat șapte persoane ucise și 97 de răniți. Toate victime rănite au fost spitalizate, potrivit TASS.

Potrivit BBC News, numărul răniților a ajuns la 99, iar toate cele șapte persoane moarte în explozie erau elevii școlii. Într-o postare pe platforma X, Abdul Mateen Qani a afirmat că, potrivit investigațiilor inițiale, explozia a fost cauzată de „neglijență și lipsă de precauție” la un depozit de explozibili aparținând unor companii miniere din apropiere.

O anchetă privind acest incident este în desfășurare, a adăugat el. Potrivit TOLO News, explozia ar fi fost cauzată de o substanță inflamabilă folosită în operațiuni miniere, depozitată într-o clădire din apropierea școlii.

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