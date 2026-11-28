Duminică, 29 noiembrie 2026, peninsula iberică este cu sufletul la gură, întrucât alegerile anticipate ar putea înclina balanța politică a țării spre dreapta, după opt ani de guvernare socialistă.

Prezența la vot ar ptea atinge un nivel record de 75%, susține Paco Camas, directorul Ipsos. Miza este uriașă, scrie Politico.

Sondajele anticipează victoria Partidului Popular de centru dreapta. Cu sprijinul formațiunii naționaliste Vox, guvernul lui Pedro Sanchez ar putea fi îndepărtat de la putere.

Sanchez este unul dintre ultimii lideri socialiști din Uniunea Europeană și unul printre singurii șefi de guvern care mai sprijină politicle pro-migrație.

Dacă se va forma o coaliție între Partidul Poplar și Vox, va fi pentru prima dată din 1975, de la moartea dictatorului Francisco Franco, când un partid considerat de extrema dreaptă va ajunge la guvernare în Spania.

1.Alegerile au loc cu ocazia împlinirii a 90 de ani de la Războiul Civil Spaniol

„Fantomele Războiului Civil Spaniol (declanșat pe 17 iulie 1936) bântuie campania electorală”, scrie Politico. Campania electorală din Spania pentru alegerile de duminică poartă ecourile conflictului care a provocat până la 300.000 de victime în urmă cu nouă decenii.

Politicienii au readus în prim-plan retorica unui conflict adânc înrădăcinat în mentalitatea națională polarizată. Sanchez îndeamnă mulțimile să scandeze „Nu vor trece!”, un slogan al forțelor de stânga care au opus rezistență în timpul asediului Madridului de către trupele fasciste ale lui Franco.

Liderul partidului naționalist Vox, Santiago Abascal, cât și președinta regiunii Madrid, Isabel Diaz Ayuso, i-au catalogat pe adversarii lor de stânga drept „Frontul Popular”, denumire folosită de coaliția forțelor comuniste, socialiste și republicane care au guvernat Spania în ajunul declanșării Războiului Civil.

2.Ar putea rezulta o confruntare dintre separatiștii basci de stânga și dreapta spaniolă

Alegerile ar putea remodela peisajul politic spaniol în regiunea intens industrialziată din nord, Țara Bascilor, unde problema independenței generează diviziuni profunde.

Majoritatea populației din Țara Bascilor este progresistă. Cum se prefigurează formarea unei coaliții de dreapta la Madrid, sondajele din Țara Bascilor indică creșterea popularității coaliției separatiste de stânga EH Bildu.

3.Revenirea dreptei spaniole riscă să reaprindă separatismul catalan

Scrutinul riscă să readucă și problema explozivă a independenței Cataloniei, având loc la câteva zile după ce fostul preșeidnte regional Carles Puigdemont și-a anunțat intenția de a reveni acasă după cei 10 ani de exil în Belgia.

Inițiativa sa separatistă în Catalonia a aruncat Spania într-o criză constituțională între anii 2017 și 2018. Dacă coaliția conservatoare ajunge la putere, subiectul ar putea reveni în titlurile principale ale știrilor de la TV.

4.Vox are marea șansă de a remodela Spania

Cu aproximativ 18% din intențiile de vot, partidul naționalist și eurosceptic Vox este considerat în presa liberală și socialistă ca un partid de extrema dreaptă. Vox susține că alegerile de duminică sunt ultima șansă a Spaniei de a fi din nou Spania și urmărește să remodeleze țara, propulsând membri în funcții ministeriale cheie dacă se va forma o coaliție de dreapta.

Vox a obținut 33 din 350 de locuri în Congres la alegerile din 2023. Este de așteptat să-și dubleze numărul mandatelor. Liderul Vox, Santiago Abascal, a subloiniat că alegerile sunt o oportunitate pentru a menține pacea în contextul în care UE se înarmează pentru un posibil război cu Rusia.

5.Din „cauza pierdută a Europei”, Spania ar putea deveni o țară aliată cu Trump

Pedro Sanchez a respins propunerile NATO pentru creșterea cheltuielile pentru apărare. De asemenea, a refuzat să permită forțelor aeriene americane să folosească bazele americane de pe teritoriul spaniol în Operațiunea Epic Fury împotriva Iranului. Premierul socialist este și un susținător al recunoașterii Palestinei ca stat. De atunci, președintele american Donald Trump a lansat o serie de atacuri dure la adresa guvernului spaniol, amneințând cu întreruperea relațiilor comerciale și excluderea Spaniei din NATO.

Liderul american a spus că Spania este o țară „teribilă”, „o cauză pierdută”, „un partener teribil” și a îndemnat la oprirea schimburilor comerciale șia vizitelor oficiale. Trump a sugerat că Spania „merită să fie dată afară din NATO” pentru contribuțiile financiare considerate insuficiente. Președintele american a afirmat că „Spania va fi o țară ruinată” din cauza politicilor deschise față de imigranți după criza din Ceuta.

Cu conservatorul Alberto Nunez Feijoo premier și Vox la guvernare, Spania ar putea redeveni un partener de încredere al SUA în Europa după ce Viktor Orban a pierdut puterea în Ungaria. Vox este un actor relativ nou pe scena politică, intrând în Parlamentul Spaniei abia din 2019. Partidul speră să joace un rol mai central cu aliații politici din întreaga lume – Javier Milei în Argentina, Jose Antonio Kast dion Chile, Donald Trump în SUA.

6. Alberto Nunez Feijoo, potențialul viitor premier de dreapta, ar putea fi total opus lui Pedro Sanchez

Liderul Partidului Popular, Alberto Nunez Feijoo, ține să sublinieze că este un om de la țară, originar din regiunea Galiciei, de pe coasta Atlanticului.

Se prezintă ca un administrator sobru, cu competențe practice dobândite din experiența sa de președinte al Galiciei între 2009 și 2022. Feijoo ar ătuea deveni cel mai în vârstă premier din istoria Spaniei post-Franco, având 65 de ani. Sanchez, actualul premier, are 46 de ani.

„Ajutați-mă să duc această călătorie la bun sfârșit și nu vă voi dezamăgi… Sunt același om: cu mai multe fire albe, mai multă experiență, mai multe cicatrici, dar cu același angajament”, a declarat el în fața susținătorilor săi, la începutul acestei luni, în orașul de pelerinaj Santiago de Compostela.

7. Feijoo vrea să conducă Spania ca un director executiv de companie

Alberto Nunez Feijoo spune că se bazează pe administratori lucizi, raționali, iar potrivit Politicp, ușor plictisitori.

Partidul Popular ar avea de gestionat a patra cea mai mare economie a Uniunii Europene și promite că o va administra aidoma unei corporații competente, a decllarat un oficial de rang înalt din partid pentru Politico.

El spune că formațiunea va propune „un direcor executiv care să conducă țara”.

8. Harta electorală a Spaniei s-ar putea schimba

Sanchez riscă să piardă provincii pe care Partidul Socialist le-a controlat după moartea lui Franco, un eveniment istoric.

Aceasta este Andalusia. Este regiunea în care socialiștii au câștigat toate alegerile din 1977. Vox ar ptuea obține cele mai multe voturi în Murcia și în regiunile sud-estice ale Spaniei.

9. 39 de milioane de spanioli sunt eligibili pentru a vota

Feijoo s-a angajat să aducă schimbarea în Spania, declarând pentru Politico că partidul său și Vox au agreat că „sanchismo” (domnia lui Sanchez) trebuie să înceteze.

Sanchez avertizează că „extrema dreaptă” va duce la regres și că Spania trebuie să rămână bastionul justiției sociale, al deschiderii față de imigranți și refugiații care fug de ororile războiului și să rămână angajată responsabilității față de protejarea mediului.

Sursa Foto: Parlamentul Spaniei