„Anul acesta, nu Grinch este cel care amenință să fure Crăciunul, ci noile reglementări ale Uniunii Europene privind ambalajele produse de micile întreprinderi europene”, scrie Politico.

În timp ce reducerile de „Black Friday” au dat startul sezonului de cumpărături, unele companii susțin că noile norme europene de mediu le împiedică să își expedieze produsele în alte țări europene. Micile întreprinderi avertizează că vânzările sezoniere, considerate o importantă sursă de venit anuală, ar ptuea fi periclitate, potrivit Politico.

Ce obligație ar avea fiecare întreprindere

Regulamentul UE privind ambalajele și deșeurile a intrat în vigoare din luna august și impune tuturor întreprinderilor, inclusiv persoanelor fizice autorizate și microîntreprinderilor cu un număr mic de angajați, obligația de a desemna și renumera o persoană responsabilă cu gestionarea deșeurilor în fiecare țară membră UE în care își vând produsele ambalate.

Pentru întreprinderi, plata ar putea costa fiecare întreprindere circa câteva sute de euro pe an pentru fiecare țară în care are loc o expediere. În total, fiecare comerciant ar suporta costuri de câteva mii de euro anual pentru a expedia colete în toate cele 27 de țări membre UE.

Scopul noii legislații este de a determina întreprinderile să își asume responsabilitatea pentru cele peste 80 de milioane de tone de deșeuri de ambalaje generate anual în UE. Comisarii Europeni susțin că deșeurile duc la aglomerarea depozitelor de gunoi și poluează mediul înconjurător.

Pagube deja resimțite: 60% din expedieri au fost oprite sau suspendate

Pentru multe întreprinderi mici ar presupune încetarea expedierii produselor peste granițe. Potrivit sondajului realizat de European Crafts Alliance în septembrie în rândul microîntreprinderilor, 60% dintre operațiunile de expediat colete în străinătate au fost oprite, restricționate sau suspendate.

Bruxelles este presat constant pentru a suspenda obligația. Jessika Roswall, responsabilă pentru mediu la nivelul UE, a declarat pentru Politico că speră la un acord până la „Black Friday”.

Chiar dacă s-ar ajunge la un acord, ar fi prea târziu. Profiturile pe Crăciunul 2026 ar putea fi deja compromise

Chiar dacă se va ajunge la un acord, este puțin probabil ca normele să fie eliminate oficial la timp pentru perioada de vânzări de Crăciun.

„Mai sunt doar câteva săptămâni până la Crăciun. Micii comercianți se confruntă cu o incertitudine semnificativă și trebuie să decidă dacă să suporte costurile și să se conformeze unor reguli care ar putea fi suspendate în doar câteva săptămâni”, a declarat Charlotte Cheynard, director adjunct pentru relații guvernamentale în UE la eBay.

De asemenea, Comisia a reamintit statelor membre să evite impunerea unei „sarcini de reglementare disproporționate” asupra producătorilor — inclusiv a IMM-urilor — care pun pe piață cantități mici de ambalaje, a adăugat purtătorul de cuvânt. În esență, este vorba despre a nu amenda companiile care nu desemnează o persoană responsabilă cu gestionarea deșeurilor.

Totuși, companiile se vor confrunta în continuare cu probleme de conformitate de-a lungul lanțurilor lor valorice, ceea ce face ca recomandarea Comisiei să fie lipsită de efect practic, a explicat Willems.

„Autoritățile pot afirma că vor oferi mai întâi îndrumări și abia ulterior vor aplica sancțiuni, însă piața poate fi mult mai dură și poate forța IMM-urile să se conformeze, chiar dacă, teoretic, acestea sunt exceptate”, a spus ea.

Crăciunul, vizat de politica de incluziune socială de teama tensiunilor religioase

În urmă cu cinci ani, Comisia Europeană a provocat un imens scandal după ce publicase un document cu o serie de recomandări privind limbajul de incluziune socială referitor la saluturile de Crăciun. Scopul recomandărilor era acela de a evita discriminarea în comunicarea dintre creștini și alte persoane de alte religii, după ce în ultimii ani au avut loc mai multe incidente violente la târgurile de Crăciun în ultimul deceniu.

Comisia Europeană a retras documentul ca urmare a mediatizării scandalului și a precizat că nu interzice și nu descurajează folosirea salutului „Crăciun Fericit”. Târgurile de Crăciun din Germania au devenit de exemplu un subiect de dezbatere privind securitatea pe fondul creșterii migrației și a tensiunilor dintre naționaliștii creștini și musulmani.

Târgurile de Crăciun funcționează sub măsuri mai stricte de securitate în Germania, după două atacuri mortale desfășurate în decembrie 2016, la Berlin (12 morți și 48 de răniți) și în decembrie 2024, la Magdeburg (5 morți și 200 de răniți). Deși circulă zvonuri privind anularea târgurilor și festivităților de Crăciun din motive de securitate, acestea continuă să se desfășoare.

Islamul nu are o regulă specifică privind celebrarea Crăciunului, dar învățații musulmani consideră participarea musulmanilor la sărbătorile non-islamice și consumul de produse drept „Halal” (permis), dar este interzis („Haram”) consumul de vin fiert, preparate din carne de porc, cumpărarea de cruci și scene ale Nașterii Domnului și cântarea colindelor.

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