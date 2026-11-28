Într-un interviu la Digi24, Primarul General al Capitalei a afirmat că 90% din toate bolile profesionale raportate la nivelul întregului București provin din cadrul Societății de Transport. El a mai spus că a semnalat deja un număr foarte mare de dosare unde erau înregistrate persoane cu asemenea afecțiuni și le-a catalogat drept suspecte și abuzive. Edilul a descris și mecanismul prin care șoferii își luau concedii medicale fictive și a declarat că persoanele respective au fost deja concediate. Ilegalitățile au ieșit la iveală cu ocazia anunțului de intrare în insolvență a STB.

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90% din bucureștenii diagnosticați cu boli profesionale proveneau de la STB

Potrivit datelor oficiale comunicate de Primăria Municipiului București, la 13 noiembrie 2026, în cadrul STB erau înregistrate 1.654 de boli profesionale, alături de un total de 176.773 de zile de concediu medical la nivelul companiei.

Edilul susține că mulți angajați ai companiei de transport public își întocmeau dosare de boală profesională sau își luau concedii medicale fictive, după doar câțiva ani de muncă, pentru a beneficia de protecție la concediere sau pentru a lucra în paralel în alte locuri, precum servicii de ridesharing sau transport de marfă și persoane.

Cum funcționa mecanismul concediilor fictive

Edilul a descris și mecanismul prin care șoferii își luau concedii medicale fictive prin intermediul centrului de sănătate deținut de STB, în timp ce alți colegi erau chemați să le țină locul pe bani mai mulți.

”Au fost doi medici acolo care dădeau undeva la 80% din aceste concedii medicale. Din tot Bucureștiul, 90% din bolile profesionale erau în STB. Ce se întâmplă când un șofer își ia concediu medical fals? El se duce poate la plajă sau se duce să se angajeze pe Uber, pe Bolt, pe tiruri sau pe autocare. Tu chemi la muncă pe altul în locul lui, extra, și se plătește dublu. Era o întreagă cârdășie cu acei repartizori — unii spuneau că șoferii dădeau bani la acei repartizori ca să fie puși să încaseze salariul dublu. După care, dacă mai aveau și o consecutivitate, se mai dădea încă un spor. Deci luau de trei ori pentru o zi de muncă”, a explicat Ciucu.

Referindu-se la raportul administratorului judiciar, care a scos la iveală faptul că aproape jumătate dintre cei circa 10.000 de angajați sunt rude, iar 80% din venituri merg pe salarii, primarul Capitalei a precizat că obiectivul său este protejarea șoferilor și a vatmanilor corecți, însă persoanele care au comis abuzuri au fost deja concediate.

Pierderi de 767 de milioane de lei în zece luni, furturi de combustibil, concedii medicale luate abuziv, o organigramă supradimensionată, în care jumătate dintre angajați sunt rude între ele, 36 de tipuri de sporuri și salarii brute care ajung până la 31.000 de lei. Sunt câteva dintre cifrele dezastrului de la STB, prezentate de administratorul judiciar, la intrarea în insolvență a companiei.