Mișcarea studenților din Serbia, care a câștigat alegerile în fața fostului președinte Vucic, amână formarea guvernului. Țara riscă să intre în 2027 fără buget și în criză politică.

La mai bine de o lună de la victoria categorică în alegerile parlamentare din Serbia, mișcarea politică susținută de studenți nu a desemnat încă un candidat pentru funcția de prim-ministru.

Serbia ar putea intra în 2027 fără guvern și fără buget aprobat

Întârzierea formării guvernului riscă să lase țara fără un buget aprobat pentru 2027, în timp ce autoritățile de la Belgrad trebuie să rezolve mai multe probleme urgente privind securitatea energetică, relatează Reuters.

Candidații susținuți de mișcarea studențească au câștigat alegerile parlamentare anticipate din 25 octombrie, punând capăt dominației politice de 14 ani a lui Aleksandar Vucic și a partidului său, Partidul Progresist Sârb (SNS).

Victoria electorală a venit după aproape doi ani de proteste anticorupție, declanșate de prăbușirea copertinei gării din Novi Sad, tragedie soldată cu moartea a 16 persoane.

Lista Studenților n-are premier propus, dar e preocupată de reducerea ministerelor

Trecerea de la mișcarea de protest la guvernarea efectivă a țării se dovedește însă dificilă. Componența viitorului cabinet nu a fost stabilită, iar pozițiile noii majorități în privința unor dosare importante de politică internă și externă nu au fost pe deplin clarificate.

Oliver Tošković, deputat al Listei Studenților, susține că există deja o structură de bază a viitorului executiv și că mișcarea intenționează să reducă numărul ministerelor, în prezent 25.

Acesta a explicat că noua conducere preferă să analizeze atent deciziile privind componența cabinetului, în loc să grăbească numirile.

Serbia riscă să intre în 2027 fără buget

Una dintre cele mai urgente probleme este adoptarea bugetului de stat pentru anul viitor, pentru care termenul-limită este 20 decembrie.În lipsa unui buget aprobat, Serbia va trece, începând cu 1 ianuarie 2027, la un regim de finanțare provizorie pentru trei luni, situație care ar putea bloca lansarea unor noi investiții publice.

Jovo Bakić, liderul grupului parlamentar al Listei Studenților, a declarat că instalarea noului guvern nu va avea loc mai devreme de a doua jumătate a lunii decembrie și consideră că recurgerea la finanțarea provizorie este aproape inevitabilă.

Contractul pentru gazele rusești expiră la sfârșitul anului

Incertitudinea politică de la Belgrad se suprapune peste două termene importante pentru sectorul energetic. Pe 11 decembrie expiră licența acordată de Trezoreria Statelor Unite care permite continuarea activității singurei rafinării de petrol din Serbia, aparținând companiei NIS, controlată majoritar de grupuri rusești.

Compania petrolieră ungară MOL negociază achiziționarea participației majoritare la NIS, însă tranzacția nu a fost finalizată.Totodată, contractul de furnizare a gazelor naturale încheiat cu grupul rus Gazprom expiră pe 31 decembrie.

Serbia își acoperă aproximativ 80% din necesarul de gaze naturale prin importuri din Rusia. Negocierile pentru prelungirea acordului sunt în desfășurare, însă durata și volumele aferente unui eventual nou contract nu au fost anunțate.

Reprezentanții mișcării studențești au indicat că doresc menținerea relațiilor energetice cu Rusia, fără a renunța la obiectivul apropierii Serbiei de Uniunea Europeană.

Serbia ar putea organiza din nou alegeri parlamentare anticipate

Noul Parlament s-a reunit pe 17 noiembrie, iar deputatul Aleksandar Čupić a fost ales președinte al legislativului. Acesta exercită și atribuțiile de șef interimar al statului până la alegerea unui nou președinte.

Alegerile prezidențiale anticipate sunt programate pentru 27 decembrie, după ce Aleksandar Vucic a demisionat în septembrie pentru a candida la funcția de prim-ministru. Mișcarea studențească l-a desemnat drept candidat la președinție pe Radomir Saičić, profesor de chimie la Universitatea din Belgrad.

Conform prevederilor constituționale, noua majoritate parlamentară are la dispoziție până la 15 februarie 2027 pentru a forma guvernul. În cazul în care acest termen nu va fi respectat, vor trebui convocate noi alegeri parlamentare.

Astfel, la doar câteva săptămâni după victoria electorală care a pus capăt epocii Vucic, Serbia se confruntă cu perspectiva unui blocaj politic prelungit, a unor dificultăți bugetare și a incertitudinii privind aprovizionarea cu energie în lunile de iarnă, potrivit Associated Press.

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