A trăit timp de 20 de ani cu o tumoră pe creier care tot creștea. Femeia a crezut că are doar niște migrene obișnuite

12 oct. 2025, 17:21, Știri externe
O profesoară de psihologie din Marea Britanie a descoperit că are o tumoră pe creieri care a crescut în tăcere timp de 20 de ani. Femeia s-a plâns de migrene, tulburări de vedere și pierderi de vorbire, însă medicii i-au spus abia anul acesta că avea o tumoră de dimensiuni mari pe lobul frontal.

Nikita Sterling a crezut ani la rând că migrenele pe care le avea reprezintă doar o neplăcere trecătoare. De la 18 ani ea se confrunta de două-trei ori pe an cu dureri de cap severe și tulburări de vedere, însă niciodată nu a crezut că acestea ar putea să ascundă o afecțiune gravă. Totul s-a schimbat în toamna anului 2024, când simptomele au început să fie din ce în ce mai rele.

A descoperit că are o tumoră pe creier

La început, Nikita a ignorat semnele, crezând că migrenele sunt din cauza stresului de la școală. În octombrie 2024m lucrurile s-au agravat brusc. Durerile veneau la fiecare trei săptămâni, iar presiunea resimțită la nivelul capului devenise de nesuportat.

„Simțeam de parcă cineva îmi umplea capul cu apă”, a povestit femeia.

În timpul unei seri dedicate părinților, Nikita a trecut printr-un moment înspăimântător.

 „Pur și simplu nu-mi mai veneau cuvintele pe care trebuia să le spun. Nu puteam gândi, nu puteam vorbi. A fost îngrozitor de stânjenitor”, a declarat Nikita Sterling.

În următoarele luni, simptomele s-au accentuat, iar femeia s-a lovit de birocrația din sistemul medical. În februarie 2025, ea a reușit să obțină o consultație la un medic privat prin intermediul asigurării de serviciu a soțului ei, Dean. A fost trimisă la un neurolog, dar cea mai apropiată programare era abia în luna mai.

În cele din urmă, la insistențele surorii sale, a decis să plătească din buzunar pentru un RMN privat, care a costat 400 de lire sterline.

 „Urma să plecăm într-o vacanță mare de familie, iar sora mea mi-a spus să fac scanarea ca să fim siguri că pot zbura. Din fericire, mi-am permis, dar mă gândesc la toți oamenii care nu-și pot permite asta”, a explicat femeia.

Câteva ore după RMN, Nikita a fost sunată de clinica din Maidstone și i s-a spus că trebuie să meargă de urgență la spital. Rezultatele au fost trimise la Spitalul Medway, unde un medic i-a spus că are o masă mare pe lobul frontal. Diagnosticul fiind meningiom, o tumoră benignă a creierului.

„Am izbucnit în lacrimi, îmi luase atât de mult timp să ajung la acest punct. Am fost șocată de cât de mare era tumora, iar tot acel alb din jurul ei pe scanare era inflamația care îmi provoca presiunea în cap”, a spus Nikita.

A fost supusă unei operații care a durat patru ore

După diagnostic, Nikita a fost trimisă la Spitalul King’s College din Londra, unde un neurochirurg i-a explicat că cea mai bună soluție era o intervenție chirurgicală de urgență.

„Nu știau încă exact ce este tumora, dar cu cât o lăsăm mai mult, cu atât riscam mai multe daune”, a explicat femeia.

Operația a avut loc pe 22 aprilie 2025, chiar de ziua de naștere a soțului ei, Dean. Intervenția a durat patru ore, iar medicii au reușit să îndepărteze complet tumora.

