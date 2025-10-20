Aberație legislativă sau „protecție a mediului”. Cum au ajuns liliecii și ciocănitorile să BLOCHEZE construcția unui pod peste Dunăre

Dacă credeați că doar în România există opreliști aberante pentru dezvoltarea infrastructurii, iată că același lucru se întâmplă și la „case mai mari”, precum Austria. Pare de necrezut, dar proiectul unui pod peste Dunăre, în localitatea austriacă Mauthausen, riscă să fie amânat din cauza prezenței unor specii protejate, precum liliecii, ciocănitorile și amfibienii.

Dacă vă mai aduceți aminte de situația hilară din România, unde autostrada Sibiu–Pitești a fost oprită în 2020 din cauza gândacului „Morimus funereus”, acum, în Austria, un proiect major de infrastructură se confruntă acum cu o problemă similară. Construcția unui nou pod peste Dunăre, în zona Mauthausen, lângă Linz, este amenințată de descoperirea unor specii protejate de lilieci, ciocănitori și amfibieni, care trăiesc în aria vizată de lucrări.

Potrivit publicației austriece Heute, un raport recent al Curții Administrative Federale din Austria susține că măsurile de protecție a speciilor propuse până acum sunt insuficiente. Acest document ar putea duce la întârzieri în construcția podului, dacă autoritățile nu implementează urgent noi soluții compensatorii.

Gunther Steinkellner, consilierul pentru infrastructură al landului Austria Superioară, a declarat că „expertul numit de instanță evaluează diferit impactul proiectului asupra protecției speciilor față de experții promotorilor proiectului”.

La rândul său, Erika Wagner, directoarea Institutului de Drept al Mediului de la Universitatea Johannes Kepler din Linz, a explicat pentru postul public ORF că rapoartele de mediu au un rol esențial în procedurile de aprobare:

„Se pot prescrie măsuri de atenuare sub formă de condiții sau ar putea fi necesară crearea de zone de compensare pentru a îmbunătăți și proteja biodiversitatea”, a precizat Wagner.

Autoritățile din Austria Inferioară au transmis că evaluarea impactului asupra mediului s-ar putea amâna, iar data de începere a construcției nu mai poate fi estimată.

Podul existent, aflat deja într-o stare fragilă, este monitorizat constant și ar putea necesita închidere totală în vara anului 2028 pentru reparații structurale. Planurile inițiale prevedeau ca aceste lucrări să aibă loc după finalizarea noului pod, însă întârzierile actuale complică serios calendarul proiectului.

Austria, în aceeași situație ca România

Situația hilară amintește de cazul României, unde, în 2020, Comisia Europeană ar fi suspendat temporar finanțarea autostrăzii Sibiu–Pitești din cauza insuficienței măsurilor de conservare în 11 situri Natura 2000.

Printre cauze s-a numărat și protejarea unei specii de gândac rar, „Morimus funereus”, cunoscut drept „gândacul croitor al stejarului”, aflat pe lista speciilor amenințate cu dispariția.