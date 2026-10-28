Primele mărturisiri ale supraviețuitorilor accidentului feroviar din Spania: „Sunt mulți răniți și morți”. „Era un băiat cu brațul amputat care mergea pe jos“

Pasagerii relatează primele momente de după tragedia feroviară din Spania. Atenție, articolul conține detalii sensibile.

Un martor care se afla într-unul dintre trenurile care s-au ciocnit în Spania a declarat pentru Cadena Ser că „a avut loc o frânare bruscă și unii oameni au fost aruncați prin coridor”. De asemenea, un alt pasager a relatat că „sunt mulți răniți și morți și că Garda Civilă scoate cadavrele din tren”

De fapt, aceștia subliniază că multe cadavre sunt greu de recuperat „pentru că se află sub resturile” trenului și că există „persoane rănite în tren, cu brațul amputat”, care așteaptă să fie îngrijite de serviciile de urgență.

Primele informații sugerează că trenul Iryo a fost oprit pe șine din motive necunoscute când trenul de mare viteză AVE l-a lovit din spate, provocând căderea mai multor vagoane pe terasament.

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Un pasager care se afla în tren a transmis: „Lovitura a fost extrem de puternică”

„Din câte am auzit, este vorba de un accident îngrozitor”, a declarat jurnalistul Miguel Ángel Pérez Laguna, care se afla într-unul dintre trenurile implicate pentru La Vanguardia.

Un martor a descris o „coliziune extrem de violentă” între un tren AVE al companiei Renfe și un tren Iryo, a cărui caroserie „a fost aruncată în aer”, după ce cele două trenuri s-au ciocnit în apropierea gării din Urda (Toledo).

Miguel Ángel Pérez Laguna a povestit la postul de radio „Capital Radio” că se afla într-unul dintre ultimele vagoane ale trenului AVE și a simțit lovitura ca și cum ar fi fost „în fața lui”.

„Lovitura a fost extrem de puternică”, a subliniat el, precizând apoi că fuselajul trenului Iryo „a fost aruncat” „dintr-o parte în alta”. „A avut loc o frânare bruscă și au fost oameni care au fost aruncați pe culoar”, a explicat un alt martor la Cadena Ser, în timp ce ținea în brațe o persoană rănită. „Sunt mulți răniți și morți. Garda Civilă scoate cadavrele din tren. Unele sunt greu de scos, deoarece se află sub resturile trenului. Era un băiat cu brațul amputat care mergea pe jos… mai trebuie să vină multă lume. Este o situație de urgență absolută”, a adăugat el.

Potrivit informațiilor furnizate de surse din cadrul Serviciului de Urgență 112 către Europa Press, două trenuri s-au ciocnit în această dimineață de miercuri în apropierea gării din localitatea Urda, din provincia Toledo. Incidentul a avut loc la ora 8.54.

La fața locului intervin pompierii din stațiile Alcázar de San Juan și Orgaz, echipele de protecție civilă din mai multe localități din împrejurimi, trei elicoptere medicale și două ambulanțe de urgență.

Primele indicii privind accidentul feroviar produs între Mora și Urda (Toledo) sugerează că un tren AVE al companiei Renfe ar fi lovit din spate un tren Iryo, ceea ce a provocat deraierea a două vagoane ale trenului Iryo, potrivit informațiilor furnizate agenției Europa Press de surse din cadrul Ministerului Transporturilor.

Atât personalul Adif, cât și cel al Renfe s-au deplasat la locul accidentului, care a determinat întreruperea circulației pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia.

Sursă foto: X/@Borovil

Sursă video: X/ @vitoquiles