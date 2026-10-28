Prețul gazelor din România a depășit pragul de 500 lei / MWh, în premieră după declanșarea războiului din Ucraina. Importuri pentru acoperirea consumului curent

Venirea iernii, deficitul de gaze depozitate în UE și conflictele din cele două regiuni de unde se alimenta Europa, Rusia-Ucraina și Orientul Mijlociu, au condus la o explozie a prețului gazelor, care se resimte și pe piața din România, unde, în pofida statutului de cel mai mare producător din UE, prețul a depășit pragul de 500 de lei /MWh, pentru prima oară din decembrie 2022, anul declanșării războiului din Ucraina, relevă datele analizate de Profit.ro.

O cantitate de 120 MWh cu termen de furnizare în ziua de miercuri a fost tranzacționată pe piața pentru ziua următoare operată de BRM la un preț maxim al zilei de 520 lei/MWh.

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Ultima dată când prețul gazelor a trecut de 500 de lei / MWh a fost acum 4 ani, pe 19 decembrie 2022, când a fost declanșat războiul din Ucraina și Europa a fost nevoită să înlocuiască gazul rusesc de care era dependentă cu gaze din alte surse.

Pentru miercuri, s-a tranzacționat pe piața pentru ziua următoare un volum total de gaze de 92,7 GWh (echivalent cu 37% din producția internă curentă, de 249 GWh/zi), la un preț mediu al zilei de 486 lei / MWh (90,9 euro/ MWh).

În comparație, pe cea mai importantă bursă regională, cea austriacă CEGH, prețul unui MWh cu furnizare în ziua de miercuri a fost de 97,2 euro/MWh.



Evoluția prețului mediu zilnic la gazele tranzacționate pe piața pentru ziua următoare operată de BRM

Țara noastră a importat în ultimele zile 15 milioane mc cubi de gaze, majoritatea fiind alocată nu reexportării, ci pieței interne, precizează sursa citată.

Miercuri, de exemplu, România importă 14,7 milioane mc de gaze (155 GWh) și exportă doar 6,7 milioane mc (71 GWh – din care 3 milioane mc în Republica Moldova și 3,7 milioane mc în Ungaria).

Restul de 8 milioane mc (84 GWh) sunt alocați pieței interne, pentru înmagazinare (redusă – de doar 2,2 milioane mc sau 23,3 GWh) și pentru acoperirea consumului curent.

România are în prezent înmagazinați 29,8 TWh, ceea ce reprezintă 88% din capacitatea totală de depozitare, cu 10 puncte procentuale sub cantitatea depozitată la aceeași dată a anului trecut, când erau înmagazinați 33,2 TWh, ceea ce reprezintă 98% din capacitatea totală.



Evoluția volumelor zilnice de gaze tranzacționate pe piața pentru ziua următoare operată de BRM

Bătrânul Continent stă și mai rău, având depozitați 848,6 TWh (74,9% din capacitatea totală, cu aproape 100 TWh sub nivelul de la aceeași dată a anului trecut, când erau înmagazinați 946 TWh (82,8 din capacitatea totală).

Un alt motiv al înregistrării acestui preț este că cea mai mare parte a gazelor tranzacționate pe platformele BRM provine din import, gazul produs intern fiind alocat de guvern la preț reglementat de peste 4 ori mai redus decât cel de piață (110 lei / MWh cel reglementat, 485 lei – prețul pieței) pentru acoperirea consumului casnic și al centralelor termo.



Importurile, exporturile, înmagazinările și producția de miercuri, 28 octombrie