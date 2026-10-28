Prima reacție a MAE după accidentul feroviar grav din Spania

MAE a reacționat după accidentul feroviar grav din Spania, în urma căruia cel puțin 50 de oameni au murit, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea stației Urda din Toledo. Ministerul Afacerilor Externe subliniază că au fost făcute demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

Potrivit ultimelor date din presa spaniolă, cel puțin 50 de persoane au murit în urma coliziunii dintre două trenuri între Los Yébenes și Urda, în Toledo, iar peste 179 de persoane au fost rănite, relatează ANtena3 Noticias.

MAE: ” În prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare”

MAE punctează că, în aceste momente, încă se desfășoară operațiuni de acordare a primului ajutor și salvare, iar Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară.

”În urma accidentului feroviar grav din Provincia Toledo din Spania, Ministerul Afacerilor Externe (MAE), prin intermediul Consulatului României la Ciudad Real, a făcut demersuri pe lângă autoritățile locale spaniole cu privire la obținerea de informații oficiale referitoare la cetățenia și identitatea persoanelor decedate și rănite.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile spaniole, în prezent se desfășoară încă operațiunile de acordare a primului ajutor și salvare.

Până la acest moment, Consulatul României de la Ciudad Real nu a primit solicitări de asistență consulară.

Echipele diplomatice și consulare ale României în Spania sunt pregătite să acorde asistență consulară și sunt în dialog cu autoritățile locale, urmând să revenim cu informații actualizate”, a transmis MAE.