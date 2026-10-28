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Noul Mercedes-Benz GLS: „Clasa S a SUV-urilor”, regândit pentru pasageri

Noul Mercedes-Benz GLS: „Clasa S a SUV-urilor”, regândit pentru pasageri
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Noul Mercedes-Benz GLS 2026 pune în prim-plan confortul pasagerilor, spațiul interior și tehnologia. Actualizarea consolidează poziționarea modelului drept „Clasa S a SUV-urilor”.

Primul contact se face prin fața redesenată, cu o grilă amplă și contururi cromate, care îi susține prezența impunătoare. Adevărata poveste începe însă în interior. Cele trei rânduri de scaune fac din GLS un SUV pentru familiile mari și pentru cei care călătoresc des împreună cu alții, fără ca locurile din spate să pară o soluție de compromis.

La bord, MBUX Superscreen reunește trei ecrane de 12,3 inchi sub o singură suprafață de sticlă, inclusiv unul dedicat pasagerului din față. Noul sistem de operare MB.OS permite actualizări software de la distanță, astfel încât automobilul poate primi funcții noi și după achiziție. În funcție de echipare, plafonul panoramic, ecranele pentru pasagerii din spate și sistemul audio Burmester completează experiența.

Confortul de rulare este susținut de tehnologiile de suspensie disponibile pentru GLS. În configurațiile compatibile, anumite funcții pot utiliza informații din cloud pentru adaptarea amortizării. Sub capot, GLS are motoare cu șase cilindri în linie și sistem mild-hybrid de 48 V: 350 d 4MATIC cu 313 CP, 450 d 4MATIC cu 367 CP și 450 4MATIC pe benzină, cu 381 CP.

În România, gama actualizată GLE și GLS este prezentată de Țiriac Auto, ale cărei showroom-uri din București, Brașov, Bacău, Oradea și Pitești expun noul GLE începând cu 27 octombrie. Pentru detalii despre GLS, configurații și disponibilitate, clienții pot contacta echipa Mercedes-Benz Țiriac Auto.

O prezentare a întregii game, de la GLE la Mercedes-Benz GLS facelift, este disponibilă pe site-ul Țiriac Auto.

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