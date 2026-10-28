„Foarte ciudat”. Din ce cauză s-ar fi produs tragedia feroviară din Spania

Miercuri dimineață, 2 trenuri s-au ciocnit în Spania, în apropierea stației Urda (Toledo). Potrivit unor surse El Mundo din cadrul serviciului de urgență 112 din Spania, două vagoane s-au desprins și au căzut de pe un terasament. Conform primelor informații, cel puțin 46 de persoane și-au pierdut viața.

Conform informațiilor apărute în mass-media din Spania, o eroare umană ar fi dus la această tragedie feroviară.

„Consternat în fața gravului accident de tren din Toledo. Rămân în contact permanent cu ministrul Transporturilor și cu președintele Castiliei-La Mancha. Serviciile de urgență lucrează pe teren pentru a acorda asistență persoanelor afectate și pentru a le garanta siguranța, în coordonare cu toate administrațiile implicate. Căldura mea, solidaritatea și sprijinul pentru toate victimele și familiile lor”, a transmis premierul Pedro Sanchez.

Un tren AVE Renfe a lovit din spate un tren Iryo

Conform primelor indicii din anchetă, un tren AVE Renfe a lovit din spate un tren Iryo, provocând deraierea a două vagoane Iryo, arată primele informații deținute de Ministerul Transporturilor și Mobilității Durabile.

Guvernul Regional Castilla-La Mancha a activat Planul Teritorial de Urgență Castilla-La Mancha (Platecam) miercuri, la ora 9:15, la Toledo, în Situația Operațională 1 (Faza de Urgență). De asemenea, a fost activată Unitatea Militară de Urgență (UME). Locuitorii sosesc la fața locului cu apă pentru a-i ajuta pe cei afectați.

Opt echipaje de pompieri și opt unități ale serviciilor de urgență acționează la fața locului. Serviciul Andaluz de Sănătate a trimis, de asemenea, echipe medicale. Consiliul Local Madrid a trimis, de asemenea, pompieri și personal SAMUR-Protecție Civilă la stația Los Yébenes pentru a ajuta la eforturile de salvare.

Un accident „ciudat”

Incidentul a avut loc la ora locală 8:54.

„Un tren de mare viteză a lovit din spate un alt tren care se îndrepta spre sud, ambele având ca destinație Andaluzia”, au precizat surse din cadrul Adif – administratorul infrastructurii feroviare din Spania. Conform acestora, unul dintre trenuri aparține companiei Renfe, iar celălalt companiei Iryo.

Purtătorul de cuvânt al Sindicatului Feroviar, Rafael Escudero, a declarat că accidentul feroviar care a avut loc miercuri dimineața în gara Urda (Toledo) este „foarte ciudat”, potrivit lavanguardia.com.

Acesta a subliniat că nu există nicio oprire comercială în zona respectivă, că traficul este monitorizat în timp real și că trenul are, de asemenea, informații în timp real despre starea căii ferate și, dacă există un obstacol, cum ar fi un alt tren, acesta oprește.

Potrivit unor surse din cadrul Serviciului de Urgență 112, accidentul grav s-a produs la borna kilometrică 118, în municipiul Los Yébenes, cu puțin înainte de ora 9:00. Cauza aparentă a fost un tren care trecea pe roșu.