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Alegeri pentru primari în 35 de localități. Președintele AEP anunță o întâlnire cu premierul Luca Niculescu

Luiza Dobrescu
Alegeri pentru primari în 35 de localități. Președintele AEP anunță o întâlnire cu premierul Luca Niculescu
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Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis Guvernului o informare privind 35 de unități administrativ-teritoriale în care ar trebui organizate alegeri pentru funcția de primar, după încetarea înainte de termen a mandatelor. Alte 6 sau 7 localități ar putea ajunge în aceeași situație, în funcție de soluționarea contestațiilor. Adrian Țuțuianu a anunțat că se va întâlni cu Luca Niculescu.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a anunțat că a discutat cu premierul Luca Niculescu și despre reforma legislației electorale și a partidelor politice.

Țuțuianu anunță că în 35 de localități ar trebui organizate alegeri

„Am transmis către Guvern săptămâna aceasta o informare detaliată privind incidența cazurilor de încetare de drept, înainte de termen, a mandatelor de primar. Avem o listă cu 35 de unități administrativ-teritoriale unde ar trebui organizate alegeri și sunt alte 6 sau 7 unde probabil vor trebui organizate alegeri după ce se soluționează contestațiile formulate de primarii ale căror mandate au încetat în baza legii privind conflictele de interese și incompatibilitățile”, a declarat Adrian Țuțuianu, președintele Autorității Electorale Permanente.

Țuțuianu anunță că va avea o întâlnire cu premierul Luca Niculescu

Șeful AEP a precizat că a avut o discuție preliminară cu premierul Luca Niculescu privind reforma electorală. În perioada următoare, cei doi urmează să se întâlnească la Guvern pentru a stabili pașii necesari în privința modificării legislației electorale și a celei care reglementează activitatea partidelor politice.

”Vă mărturisesc că am avut o discuție prealabilă cu domnul Luca Niculescu legată de reforma noastră electorală. Am stabilit ca, în perioada următoare, să avem o întâlnire la Guvern, să discutăm despre reforma legislației electorale și a partidelor politice și să vedem care este calea de urmat”

„Fie Guvernul reia proiectele noastre, fie partidele politice preiau aceste proiecte ca inițiative legislative”, a explicat Adrian Țuțuianu.

Președintele Autorității Electorale Permanente consideră că Parlamentul ar trebui să înființeze o comisie specială care să analizeze propunerile instituției și să stabilească modificările legislative necesare.

Cred că este esențial ca Parlamentul să stabilească o comisie specială care să discute aceste reglementări pe care le pune pe masă AEP, în așa fel încât, până la finalul lunii iunie 2027, să avem un cadru normativ aprobat”, a mai declarat Adrian Țuțuianu.

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