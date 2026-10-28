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Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist”

Cât l-a costat pe Godină o ieșire cu familia la zăpadă, în Poiana Brașov: „ Faceți voi că eu am fost polițist”
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Marian Godină a petrecut câteva ore pe Masivul Postăvarul, alături de soție și cele două fetițe. La finalul excursiei, fostul polițist a tras linie și a calculat cât a cheltuit: 241 de lei doar pentru telecabină, o masă la cabană și 4 ore de parcare. Cea mai frustrantă cheltuială a fost parcarea, pentru care a plătit 56 de lei.

Marian Godină și soția sa, Georgiana, au profitat de prima zăpadă căzută pe Masivul Postăvarul și le-au oferit celor mici o zi în aer liber.

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Pentru a ajunge în zona înaltă a masivului, familia a urcat cu telecabina.

Cei doi adulți au plătit câte 40 de lei pentru un bilet de urcare, în total 80 de lei.

Copiii au beneficiat de gratuitate, deoarece au sub șase ani.

Familia Godină s-a oprit la Cabana Postăvarul pentru a mânca. Aici au apărut următoarele cheltuieli, pe care Marian Godină le-a prezentat într-o postare pe rețelele de socializare.

„Cât costă să umpli o zi în care copiii sunt în vacanță și să-i duci la zăpadă. Am stabilit împreună cu Georgiana să ducem copiii sus în Postăvarul, mai ales că aflasem că acolo e zăpadă și ninge. Am cumpărat două bilete doar pentru urcare, cu 80 de lei ambele.”, a scris Marian Godină.

Familia a cumpărat bilete doar pentru urcare, urmând să coboare pe jos, ceea ce a dus la economisirea unor bani.

Câți bani a dat Godină pe masă la Cabana Postăvarul

La cabană, cei patru au comandat două ciorbe de fasole, o porție de pomana porcului, trei felii de salam de biscuiți, o cafea și un vin fiert.

Nota de plată a fost de 94 de lei, dar Marian Godină a lăsat 105 lei, incluzând astfel un bacșiș de 11 lei.

Drept urmare, numai urcarea cu telecabina și masa de la cabană au costat familia Godină 185 de lei.

Parcarea, „cireașa de pe tort”: 56 lei pentru 4 ore

După ce familia a ajuns la mașină, Marian Godină a mers să achite parcarea de la hotelul unde o lăsase.

Pentru cele 4 ore petrecute în Poiana Brașov, suma de plată a fost de 56 de lei (14 lei pe oră).

„Am ajuns la mașină după vreo 80 de minute de mers, cu febră la picioare și la brațe. Am mers să plătesc parcarea și mi-am reamintit momentul când am achitat nunta la același hotel. Parcarea pe patru ore, 56 de lei. Aici chiar puteam evita plata, dar am fost comozi și nici nu am știut că e așa scump”, a mai precizat Godină.

La finalul zilei, cheltuielile familiei au ajuns la 241 de lei: 80 de lei pentru telecabină, 105 lei pentru mâncare și băuturi, inclusiv bacșișul, și 56 de lei pentru parcare. Suma nu include combustibilul consumat pentru deplasarea cu mașina sau alte eventuale cheltuieli.

„Total excursie…Faceți voi că eu am fost polițist”

„Am ajuns acasă. Fetițele, care au dormit tot drumul, ne-au luat de buni, deși noi eram frânți. Eu am scăpat repede că m-am dus până la un magazin unde m-am întâlnit cu tanti Daniela să luăm canapea. Am găsit-o pe Georgiana epuizată, cu două fete pline de energie.

Așteptăm cu nerăbdare să înceapă grădinița.

Aaa, să nu uit: total excursie: 105+56+80=… faceți voi că eu am fost polițist.

Ziua cu copiii = de neprețuit”, a conchis Godină.

Sursa foto colaj: Arhivă / Facebook / Marian Godină

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