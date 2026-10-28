🚨 Accident feroviar grav în Spania. Cel puțin 39 de morți, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea stației Urda din Toledo. Două vagoane s-au desprins și au căzut de pe șine

Unul dintre martorii care se aflau într-unul dintre trenuri a declarat pentru Cadena Ser că „a avut loc o frânare bruscă și unii oameni au fost aruncați prin coridor”. De asemenea, un alt martor relatează că „sunt mulți răniți și morți și că Garda Civilă scoate cadavrele din tren”
De fapt, aceștia subliniază că multe cadavre sunt greu de recuperat „pentru că se află sub resturile” trenului și că există „persoane rănite în tren, cu brațul amputat”, care așteaptă să fie îngrijite de serviciile de urgență.