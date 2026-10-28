🚨 Accident feroviar grav în Spania. Cel puțin 39 de morți, după ce două trenuri s-au ciocnit în apropierea stației Urda din Toledo. Două vagoane s-au desprins și au căzut de pe șine

11:43 UPDATE. Primele mărturii despre accident: „Sunt mulți răniți și morți” Unul dintre martorii care se aflau într-unul dintre trenuri a declarat pentru Cadena Ser că „a avut loc o frânare bruscă și unii oameni au fost aruncați prin coridor”. De asemenea, un alt martor relatează că „sunt mulți răniți și morți și că Garda Civilă scoate cadavrele din tren” De fapt, aceștia subliniază că multe cadavre sunt greu de recuperat „pentru că se află sub resturile” trenului și că există „persoane rănite în tren, cu brațul amputat”, care așteaptă să fie îngrijite de serviciile de urgență. 11:35 UPDATE. Primele informații sugerează că trenul Iryo a fost oprit pe șine din motive necunoscute când trenul de mare viteză AVE l-a lovit din spate, provocând căderea mai multor vagoane pe terasament 11:27 UPDATE. Premierul Pedro Sanchez a transmis, la scurt timp după accident, că serviciile de urgență acționează la fața locului pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate „Sunt profund îndurerat de gravul accident feroviar din Toledo. Mă aflu în contact permanent cu ministrul Transporturilor, Oscar Puente și cu președintele regiunii Castilla-La Mancha. Serviciile de urgență acționează la fața locului pentru a veni în ajutorul persoanelor afectate și a le asigura siguranța, în coordonare cu toate autoritățile implicate. Le transmit toată afecțiunea, solidaritatea și sprijinul meu tuturor victimelor și familiilor acestora.“, a transmis Pedro Sanchez pe contul său de X. Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, @oscar_puente_, y con el presidente de Castilla-La Mancha, @garciapage. Los servicios de emergencia están trabajando sobre el terreno para atender a las personas afectadas y garantizar su seguridad, en coordinación con todas las administraciones implicadas. Mi cariño, solidaridad y apoyo a todas las víctimas y sus familias. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 28, 2026 11:25 UPDATE. Președintele Guvernului spaniol, Pedro Sánchez, și-a anulat întreaga agendă politică prevăzută pentru astăzi, la fel cum s-a întâmplat și în cazul ministrului Culturii, Ernest Urtasun, care se afla la Lleida. La rândul său, liderul Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo, care participa la un interviu în Catalonia, a fost și el nevoit să-și anuleze agenda. 11:18 UPDATE. Postul de radio Cadena Ser estimează că ar putea exista cel puțin 46 de morți în urma accidentului Postul de radio Cadena Ser informează că bilanțul preliminar al victimelor ar putea ajunge la 46 de persoane în urma acestui accident extrem de grav din Toledo 11:16 UPDATE. Cel puțin 39 de persoane și-au pierdut viața în accidentul feroviar din Spania, au declarat autoritățile locale pentru Sky News. După cum am relatat, accidentul s-a produs puțin după ora 9:00, ora locală (ora 8:00, ora Regatului Unit), între localitățile Los Yebenes și Urda, din provincia Toledo.

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit, miercuri dimineață, în apropierea stației Urda (Toledo, Spania). Potrivit unor surse El Mundo din cadrul serviciului de urgență 112 din Spania, două vagoane s-au desprins și au căzut de pe un terasament. Circulația pe linia de mare viteză Madrid-Andaluzia este întreruptă, în prezent.

Sursă video: X/@capitalradiob

Incidentul a avut loc la ora locală 8:54.

„Un tren de mare viteză a lovit din spate un alt tren care se îndrepta spre sud, ambele având ca destinație Andaluzia”, au precizat surse din cadrul Adif. Conform acestora, unul dintre trenuri aparține companiei Renfe, iar celălalt companiei Iryo.

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La fața locului intervin pompierii din stațiile Alcázar de San Juan și Orgaz, echipele de protecție civilă din mai multe localități din împrejurimi, trei elicoptere medicale și două ambulanțe de urgență.

presa spaniolă relatează că mai multe persoane au fost rănite în urma coliziunii dintre două trenuri și a deraierii a două vagoane de pe un terasament în Urda, Toledo, însă nu se precizează numărul exact al acestora.

Circulația feroviară între Madrid și Andaluzia a fost întreruptă

Renfe a anunțat că circulația între Madrid, Ciudad Real și Andaluzia este întreruptă.