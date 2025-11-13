Prima pagină » Știri externe » ACCIDENT șocant în Coreea de Sud. Doi morți și 18 răniți, după ce un camion a izbit în plin un grup de oameni aflați într-o piață

Mihai Tănase
13 nov. 2025, 10:51, Știri externe
Foto: Profimedia images

Un camion a lovit în plin trecătorii dintr-o piață aglomerată din orașul Bucheon, Coreea de Sud. Două persoane au murit, iar 18 au fost rănite, dintre care 11 în stare gravă. Anchetatorii nu exclud o acțiune intenționată din partea șoferului.

Un camion a pătruns joi într-o zonă pietonală din orașul Bucheon, lovind cel puțin 18 persoane, potrivit informațiilor furnizate de autorități și citate de Mediafax.

Două dintre victime au murit la spital, iar 11 persoane au suferit răni grave, ceea ce ridică temeri privind creșterea numărului de decese.

Potrivit poliției sud-coreene, șoferul este un bărbat de 60 de ani care nu se afla sub influența alcoolului sau drogurilor. Acesta este în prezent interogat pentru a se clarifica circumstanțele producerii incidentului.

Park Geum-cheon, oficial al stației de pompieri din Bucheon, a declarat că martorii au relatat un comportament neobișnuit al șoferului camionului. Autovehiculul ar fi mers 28 de metri în marșarier, după care ar fi accelerat înainte pe o distanță de 150 de metri, lovind în întâmplare pietoni aflați pe trotuar.

Șoferul le-a spus polițiștilor că „mașina s-a stricat”, însă autoritățile nu exclud alte scenarii. Imaginile de pe camerele de supraveghere sunt analizate pentru a stabili dacă a fost vorba despre o defecțiune tehnică sau o acțiune deliberată.

Zona a fost rapid izolată, iar echipele de intervenție au transportat răniții la spitale din apropiere. Poliția din Bucheon continuă analiza tehnică a camionului și a probelor video pentru a determina cauza exactă a incidentului.

