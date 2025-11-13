ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie

Un grav accident accident rutier s-a produs în sudul statului Peru, care s-a soldat cu cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, printre care un bebeluș și doi copii.

Zeci de persoane au murit după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă pe o șosea montană din regiunea Arequipa, în sudul Peru. Potrivit Reuters, cel puțin 37 de oameni și-au pierdut viața, iar alte câteva zeci au fost rănite.

Walther Oporto, șeful regional al departamentului sănătate din Arequipa, a confirmat că 36 de pasageri și-au pierdut pe loc viața în accident, iar o altă persoană a decedat ulterior la spital. Alte 26 de persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale. Trei dintre răniți se află în stare gravă. Printre victime se numără și un bebeluș, precum și doi copii.

Potrivit primelor informații, autobuzul circula pe autostrada care leagă orașul de coastă Chala de Arequipa. Înainte de a plonja în râpă, autovehiculul ar fi lovit o dubiță. În urma impactului, autobuzul a fost proiectat în gol într-o prăpastie adâncă de aproximativ 200 de metri.

Autobuzul s-a răsturnat complet și a ajuns pe fundul râpei, unde echipele de intervenție au găsit resturi împrăștiate și pasageri răniți în stare critică.