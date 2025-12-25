Prima pagină » Știri externe » SUA publică documente din mandatele președintelui George W. Bush. Ce spunea Vladimir Putin despre Ucraina și NATO încă din 2001

25 dec. 2025, 18:25, Știri externe
Statele Unite au declasificat documente care acoperă aproximativ un deceniu de discuții detaliate dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, inclusiv documente care dezvăluie că președintele rus a avertizat încă din 2008 că admiterea Ucrainei în NATO ar provoca „o confruntare pe termen lung” între Rusia și Statele Unite. Aceste dezvăluiri subliniază faptul că retorica actuală a Kremlinului privind Ucraina și NATO a fost formulată și comunicată liderilor occidentali cu mulți ani în urmă.

Transcrierile întâlnirilor și ale convorbirilor telefonice ale lui Putin cu președintele american Bush din 2001 până în 2008 au fost puse la dispoziția publicului printr-un proces privind libertatea informației, intentat de Arhivele Naționale de Securitate, o organizație non-profit și non-partizană, cu sediul la Universitatea George Washington.

După cum arată documentele, președintele rus a fost un apropiat al lui Bush în 2001 datorită viziunilor similare asupra politicilor antiteroriste: Putin asupra Ceceniei și Bush asupra Al-Qaeda. Cu toate acestea, până la finalul celui de-al doilea mandat al președintelui american, Putin a început să exprime critici severe la adresa politicilor SUA, cum ar fi invadarea Irakului și extinderea NATO.

Extinderea NATO către Rusia creează un „câmp de conflict” durabil

Transcrierile declasificate ale conversațiilor dintre Vladimir Putin și George W. Bush au scos la iveală poziția Rusiei față de Ucraina de-a lungul anilor. Putin i-a transmis lui Bush că extinderea NATO către Ucraina ar crea un „câmp de conflict” durabil și a argumentat că acest pas ar permite desfășurarea de baze militare și sisteme de armament NATO în proximitatea imediată a granițelor rusești. Documentele publicate mai arată faptul că Putin a considerat promisiunea Ucrainei și Georgiei de la Summit-ul NATO de la București din 2008 drept o amenințare directă la adresa securității naționale a Rusiei.

În cadrul acestor discuții, președintele Rusiei a descris Ucraina ca fiind un „stat artificial” și a subliniat că aproximativ o treime din populația sa, circa 17 milioane de oameni la acea vreme, erau etnici ruși, motiv pentru care nu exista un consens intern privind aderarea la Alianță.

Putin a sugerat aderarea Rusiei la NATO

Paradoxal, transcrierile discuțiilor din perioada 2001 arată că, la începutul primului său mandat, Vladimir Putin i-a sugerat lui George W. Bush dorința ca Rusia să facă parte din NATO sau să devină un aliat apropiat, ocazie cu care a afirmat că Moscova se simte „exclusă”. Putin a folosit drept exemplu cererea URSS de a adera la NATO din 1954, despre care a spus că nu se mai aplică condițiile de respingere de la acea vreme.

„Rusia este europeană și multietnică, la fel ca Statele Unite. Îmi pot imagina că devenim aliați”, a spus Vladimir Putin. „Dar ne simțim excluși din NATO. Dacă Rusia nu face parte din asta, bineînțeles că se simte exclusă”, a completat președintele rus.

Președintele rus, nostalgic după URSS

În cadrul discuțiilor dintre Putin și Bush din 16 iunie 2001, Putin a deplâns destrămarea Uniunii Sovietice, despre care a spus că bunăvoința sovietică a schimbat lumea, iar rușii au renunțat la mii de kilometri pătrați din teritoriu în mod voluntar. Ucraina, care a fost parte a Rusiei timp de secole, a fost donată. Kazahstanul și Caucazul, la fel. În realitate, republicile sovietice s-au desprins de URSS din cauza unui amestec de factori politici, economici și sociali. În anii care au urmat, Putin a folosit nostalgia sovietică ca instrument pentru a-și consolida puterea și a justifica, într-un fel sau altul, invazia Ucrainei.

