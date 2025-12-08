Prima pagină » Știri externe » Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir”

Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir”

Mihai Tănase
08 dec. 2025, 11:16, Știri externe
Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir”
Foto: Profimedia images

Parfumul preferat al Reginei Maria a României, „Mon Boudoir”, a devenit un adevărat simbol al eleganței regale și unul dintre cele mai vândute parfumuri din Paris, imediat după cel al Prințesei Diana. Creat în urmă cu peste un secol și retras de pe piață la moartea reginei, parfumul a fost recreat identic și readus în atenția publicului în 2020 de celebra casă Houbigant.

Regina Maria a României, considerată una dintre cele mai frumoase și influente regine ale Europei, a fost nu doar o figură politică marcantă, ci și un adevărat icon de stil. Parfumul care i-a purtat amprenta a dispărut de pe piață după moartea sa, dar a fost recreat fidel peste decenii.

În anul 1922, Regina Maria a devenit imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. Preferatul său era „Quelques Flores Royale”, un amestec rafinat de santal, vanilie, trandafir și violete. Casa Houbigant, fondată în 1829, a creat acest parfum inițial în onoarea prințesei Adelaide d’Orleans, având de-a lungul timpului clienți celebri precum Napoleon și Marie Antoaneta.

Tot în 1922 au apărut primele reclame în care Regina Maria devenea imaginea unei colecții complete de produse, pomade, pudră, apă de colonie și parfum, toate sub același nume: „Mon Boudoir”.

„Este al doilea cel mai vândut parfum aici, după cel al prințesei Diana”.

O mostră de pamplezir, 8 mililitri, costă 20 de euro. Sticluța de 190 de mililitri de „Mon Boudoir” este 190 de euro.

Parfumul a fost recreat cu aceeași formulă de esențe ca în urmă cu 100 de ani, respectând fidel rețeta originală.

Parfumul Reginei Maria, readus pe piață după 82 de ani

Casa Houbigant a readus pe piață parfumul preferat al Reginei Maria în 2020, după ce acesta fusese retras în 1938, anul morții suveranei, „în semn de omagiu pentru aceasta”, potrivit ReginaMaria.org.

Parfumul a fost creat ca „un poem al forței și determinării într-un mediu secret parfumat. Mon Boudoir este castelul fiecărei femei. Un refugiu de relaxare și încântare, precum și un izvor de putere.

Parfumul întruchipează în mod minunat armura parfumată de care noi, doamnele, avem nevoie în absența unor surse mai evidente de putere. Nu a fost un parfum blând, ci unul puternic și seducător.

Parfumul unei prințese curajoase și frumoase, elegantă și seducătoare, inteligentă și îndrăzneață, capabilă să schimbe istoria într-o epocă guvernată de bărbați”, potrivit Fragrantica.

Ce conține parfumul „Mon Boudoir”

Parfumul „Mon Boudoir” are note de bază din violete și iris, florile preferate ale Reginei Maria, la care se adaugă nuanțe subtile de paciuli și lemn de santal. Este un parfum ambrat, cu tonuri orientale ușoare, specific stilului parfumeriei de început de secol XX.

„Sufletul floral” al parfumului provine din efectul pudrat al violetelor obținute dintr-o moleculă sintetică inovatoare pentru acea perioadă, alături de untul de iris, considerat cea mai prețioasă materie primă din industria parfumului.

Piramida olfactivă mai cuprinde trandafir bulgăresc, iasomie și bergamotă, iar aroma dulce este dată de vanilină și **vanilie tahitiană”, conform Urban.ro.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875–1938), Institutul Cultural Român de la Paris a organizat expoziția „La Reine Marie de Roumanie et la France”.

Fotografiile de epocă sunt expuse pe zidul Ambasadei României din Paris până pe 13 februarie 2026 și provin din colecțiile Muzeului Național Cotroceni, Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Naționale a Franței.

Recomandarea video

Citește și

EXTERNE Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
12:06
Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu
EXTERNE Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
11:47
Micul Einstein: Laurent Simons, copilul-geniu care a terminat doctoratul în fizică cuantică la 15 și vrea să învingă îmbătrânirea
VIDEO Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare
10:54
Thailanda a lansat atacuri aeriene asupra Cambodgiei. Acordul de încetare a focului negociat de Trump, încălcat după doar o lună de la semnare
EXTERNE Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
10:46
Orașul Sumî, din nordul Ucrainei, lovit de un „roi” de drone rusești. Cel puțin șapte persoane au fost rănite
EXTERNE Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
10:31
Sumă record pentru ceasul lui Francis Ford Coppola. Regizorul „Nașul“ a vândut mai multe piese unicat, după ce și-a investit averea într-un nou film
EXTERNE Pacea din Ucraina, în impas. Zelenski se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
10:07
Pacea din Ucraina, în impas. Zelenski se va întâlni cu liderii europeni la Londra. Kremlinul laudă noua strategie favorabilă Rusiei a lui Trump
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Cancan.ro
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Adevarul
Britanicii susțin că România și Danemarca sunt în primejdie. Expert român: „Pericolul real există și se manifestă deja”
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Click
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Digi24
Cele trei puncte la care țarul nu va renunța. Consilierul lui Putin dezvăluie liniile roșii peste care Rusia nu va trece
Cancan.ro
Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: 'Mi-a scăpat acest lucru'
Ce se întâmplă doctore
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Descopera.ro
Ce înseamnă dacă îți plac sensurile giratorii?
ACTUALITATE Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței
12:41
Un cărucior de copii blocat în metroul din Paris poate reconfigura transportul metropolitan din capitala Franței
VIDEO MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
12:40
MAI a anunțat că au fost înregistrate 108 sesizări de posibile contravenții și infracțiuni, la votul de duminică
ENERGIE Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
12:35
Undă de șoc la companiile de stat. Acționarul majoritar Transelectrica ar putea plăti prejudiciile constatate de Curtea de Conturi
CONTROVERSĂ Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
12:22
Andrei Caramitru explică „dezastrul epic” al USR. Partidul ar fi ținut captiv de gruparea Barna-Ghinea-Drulă: “Mii de membri care nu există – adrese de mail care «votează», controlate de gașcă”
SPORT Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
12:18
Marius Șumudică o atacă pe FCSB. „Vă pun și eu întrebarea asta”
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030
12:10
Nicușor Dan pierde prima luptă din războiul cu Ilie Bolojan. Președintele rămâne fără cel mai important avanpost politic. Capitala trece sub influența directă a premierului și de astăzi începe oficial cea mai importantă confruntare politică: prezidențialele din 2030

Cele mai noi