Povestea parfumului preferat al Reginei Maria care a cucerit Parisul, recreat după 82 de ani. Cât costă o sticluță din elixirul „Mon Boudoir”

Parfumul preferat al Reginei Maria a României, „Mon Boudoir”, a devenit un adevărat simbol al eleganței regale și unul dintre cele mai vândute parfumuri din Paris, imediat după cel al Prințesei Diana. Creat în urmă cu peste un secol și retras de pe piață la moartea reginei, parfumul a fost recreat identic și readus în atenția publicului în 2020 de celebra casă Houbigant.

Regina Maria a României, considerată una dintre cele mai frumoase și influente regine ale Europei, a fost nu doar o figură politică marcantă, ci și un adevărat icon de stil. Parfumul care i-a purtat amprenta a dispărut de pe piață după moartea sa, dar a fost recreat fidel peste decenii.

În anul 1922, Regina Maria a devenit imaginea casei de parfumuri Jean-Francois Houbigant. Preferatul său era „Quelques Flores Royale”, un amestec rafinat de santal, vanilie, trandafir și violete. Casa Houbigant, fondată în 1829, a creat acest parfum inițial în onoarea prințesei Adelaide d’Orleans, având de-a lungul timpului clienți celebri precum Napoleon și Marie Antoaneta.

Tot în 1922 au apărut primele reclame în care Regina Maria devenea imaginea unei colecții complete de produse, pomade, pudră, apă de colonie și parfum, toate sub același nume: „Mon Boudoir”.

„Este al doilea cel mai vândut parfum aici, după cel al prințesei Diana”.

O mostră de pamplezir, 8 mililitri, costă 20 de euro. Sticluța de 190 de mililitri de „Mon Boudoir” este 190 de euro.

Parfumul a fost recreat cu aceeași formulă de esențe ca în urmă cu 100 de ani, respectând fidel rețeta originală.

Parfumul Reginei Maria, readus pe piață după 82 de ani

Casa Houbigant a readus pe piață parfumul preferat al Reginei Maria în 2020, după ce acesta fusese retras în 1938, anul morții suveranei, „în semn de omagiu pentru aceasta”, potrivit ReginaMaria.org.

Parfumul a fost creat ca „un poem al forței și determinării într-un mediu secret parfumat. Mon Boudoir este castelul fiecărei femei. Un refugiu de relaxare și încântare, precum și un izvor de putere.

Parfumul întruchipează în mod minunat armura parfumată de care noi, doamnele, avem nevoie în absența unor surse mai evidente de putere. Nu a fost un parfum blând, ci unul puternic și seducător.

Parfumul unei prințese curajoase și frumoase, elegantă și seducătoare, inteligentă și îndrăzneață, capabilă să schimbe istoria într-o epocă guvernată de bărbați”, potrivit Fragrantica.

Ce conține parfumul „Mon Boudoir”

Parfumul „Mon Boudoir” are note de bază din violete și iris, florile preferate ale Reginei Maria, la care se adaugă nuanțe subtile de paciuli și lemn de santal. Este un parfum ambrat, cu tonuri orientale ușoare, specific stilului parfumeriei de început de secol XX.

„Sufletul floral” al parfumului provine din efectul pudrat al violetelor obținute dintr-o moleculă sintetică inovatoare pentru acea perioadă, alături de untul de iris, considerat cea mai prețioasă materie primă din industria parfumului.

Piramida olfactivă mai cuprinde trandafir bulgăresc, iasomie și bergamotă, iar aroma dulce este dată de vanilină și **vanilie tahitiană”, conform Urban.ro.

Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la nașterea Reginei Maria a României (1875–1938), Institutul Cultural Român de la Paris a organizat expoziția „La Reine Marie de Roumanie et la France”.

Fotografiile de epocă sunt expuse pe zidul Ambasadei României din Paris până pe 13 februarie 2026 și provin din colecțiile Muzeului Național Cotroceni, Bibliotecii Academiei Române și Bibliotecii Naționale a Franței.