Sylvester Stallone și membrii trupei Kiss au fost premiaţi de Trump la gala Kennedy Center Honors. Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu

08 dec. 2025, 12:06, Știri externe
Actorul Sylvester Stallone și trei dintre membrii legendarei trupe de rock – Kiss – s-au numărat printre celebritățile premiate, duminică, de președintele Donald Trump în cadrul galei de la Kennedy Center, relatează The Hollywood Reporter.

Premiile, cunoscute sub numele Kennedy Center Honors, sunt considerate cele mai apreciate distincţii pentru artiştii, iar importanţa anuală a evenimentului este de obicei scoasă în evidenţă printr-o recepţie a Casei Albe la care sunt prezenţi preşedintele şi prima doamnă.

Melania Trump, apariție elegantă pe covorul roșu

Eleganți și cu un aer impunător, ca întotdeauna, Donald Trump și Melania au pășit seara trecută pe covorul rosu ținându-se strâns de mână. Prima doamnă a strălucit într-o rochie neagră, lungă, cu părul lăsat liber pe spate și cercei cu diamant.

Președintele Statelor Unite a declarat că artiștii omagiați, seara trecută, se numără „printre cei mai mari artiști și actori, interpreți, muzicieni, cântăreți, compozitori care au pășit vreodată pe fața Pământului”. „Miliarde de oameni i-au urmărit de-a lungul anilor”, a spus Trump.

După ce, în primul său mandat, a refuzat să participe la galele de la Kennedy Center, Trump a declarat sâmbătă că va găzdui ceremonia „la cererea unei anumite rețele de televiziune”. El a prezis că emisiunea, care va fi difuzată pe 23 decembrie pe CBS și Paramount+, va avea cele mai bune audiențe de până acum.

„Am o memorie bună, așa că îmi pot aminti lucruri, ceea ce este un mare noroc”, a spus președintele. „Pur și simplu voiam să fiu eu însumi. Trebuie să fii tu însuți.”

Seara trecută, Trump a apărut pe scenă de trei ori pentru a deschide și a închide spectacolul, precum și la un momendat după pauză. Președintele a lăudat fiecare artist în videoclipuri preînregistrate care au fost difuzate înainte de omagiile aduse acestora. Potrivit rapoartelor Asociated Press, preluate de Hollywood Reporter, Trump a fost amabil, dar și critic în comentariile pe care le-a rostit de pe scenă, oferindu-le laude celor premiați, dar uneori arătând o atitudine răutăcioasă.

„Ei bine, ne distrăm de minune în seara asta”, a spus Trump. „Atâția oameni pe care îi cunosc în această audiență. Unii buni. Alții răi. Pe unii îi iubesc și îi respect cu adevărat. Pe alții pur și simplu îi urăsc.”

Cine sunt artișii premiați

Din 1978, aceste premii recunosc influența unor vedete asupra culturii și artelor americane. Anul acesta Sylvester Stallone, trupa Kiss, Gloria Gaynor, Michael Crawford și George Strait a fost cei premiați.

Stallone este cunoscut pentru filmele sale „Rocky” și „Rambo”, Gaynor pentru imnul feminist „I Will Survive” și Kiss pentru machiajul său extravagant, de desene animate, și demonstrațiile de fum și pirotehnică de pe scenă. Seara trecută, însă, cei trei artiști prezenți au apărut în fața camerelor fără machiaj.

Ceremonia a fost una emoționantă pentru trupa Kiss. ​​Chitaristul trupei, Ace Frehley, a murit în octombrie, după ce a fost rănit în timpul unei căzături. În timpul omagiului adus trupei Kiss, o chitară roșie solitară, care scotea fum, a fost amplasată pe scenă în memoria lui Frehley, cunoscut pentru faptul că avea o bombă fumigenă în instrumentul său.

Strait este un lider în lumea muzicii country, iar Crawford, actor câștigător al premiului Tony, este cunoscut pentru rolul său principal în „Fantoma de la Operă”, cel mai longeviv spectacol din istoria Broadway-ului.

Programul s-a încheiat cu o reprezentație lui Cheap Trick de la trupa Kiss, „Rock and Roll All Nite”, care a ridicat publicul în picioare.

Înaintea galei de aseară, Trump a înmânat, sâmbătă, medaliile laureaților Centrului Kennedy din 2025 în cadrul unei ceremonii desfășurate în Biroul Oval. Președintele a declarat că s-a implicat profund în alegerea artiștilor.

Trump a schimbat designul medaliilor

Trump a așezat în jurul gâtului fiecărui artist o medalie nouă, proiectată, creată și donată de brandul de bijuterii Tiffany & Co., potrivit Centrului Kennedy și Trump. Aceasta reprezintă un disc de aur gravat pe o parte cu imaginea Centrului Kennedy și culorile curcubeului.

Numele persoanei premiate apare pe verso, alături de data ceremoniei. Medalionul atârnă de o panglică bleumarin și înlocuiește o panglică mare în culorile curcubeului, decorată cu trei plăcuțe de aur, care era pusă pe umerii persoanei premiate și care fusese folosită încă de la prima ceremonie din 1978.

